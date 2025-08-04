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Новую систему на основе Wi-Fi научили следить за людьми сквозь стены

В 2003 году сотрудники Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) Джей Стэнли и Барри Стейнхардт утверждали, что США быстро превращаются в «общество под наблюдением», где передовые технологии и новые законы объединяются, создавая мир, который ранее был прерогативой антиутопической научной фантастики.

Wi-Fi роутер / © Getty Images

За два десятилетия с тех пор технологический сектор выдал целую волну инноваций — от отслеживания геолокации и сканеров лиц до биометрических паспортов и беспилотников. Дополнением к этим технологиям стала новая система под названием WhoFi — устройство, способное отслеживать людей с помощью Wi-Fi.

Группа исследователей из Римского университета Сапиенца недавно опубликовала статью, в которой описывается технология, способная обнаруживать «биометрические сигнатуры» по искажениям Wi-Fi-сигнала. В частности, система может определять присутствие людей независимо от освещения и «видеть» сквозь стены.Исследователи утверждают, что Wi-Fi — это «невизуальный» канал связи, обеспечивающий якобы большую конфиденциальность. Однако угроза личной неприкосновенности остается серьезной.Если такую систему внедрить в реальной жизни, она станет не просто очередным устройством для слежки, а частью целой экосистемы, уже отслеживающей передвижения людей.