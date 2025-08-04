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Новую систему на основе Wi-Fi научили следить за людьми сквозь стены
В 2003 году сотрудники Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) Джей Стэнли и Барри Стейнхардт утверждали, что США быстро превращаются в «общество под наблюдением», где передовые технологии и новые законы объединяются, создавая мир, который ранее был прерогативой антиутопической научной фантастики.
За два десятилетия с тех пор технологический сектор выдал целую волну инноваций — от отслеживания геолокации и сканеров лиц до биометрических паспортов и беспилотников. Дополнением к этим технологиям стала новая система под названием WhoFi — устройство, способное отслеживать людей с помощью Wi-Fi.
Группа исследователей из Римского университета Сапиенца недавно опубликовала статью, в которой описывается технология, способная обнаруживать «биометрические сигнатуры» по искажениям Wi-Fi-сигнала. В частности, система может определять присутствие людей независимо от освещения и «видеть» сквозь стены.Исследователи утверждают, что Wi-Fi — это «невизуальный» канал связи, обеспечивающий якобы большую конфиденциальность. Однако угроза личной неприкосновенности остается серьезной.Если такую систему внедрить в реальной жизни, она станет не просто очередным устройством для слежки, а частью целой экосистемы, уже отслеживающей передвижения людей.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.
Ионизирующее излучение несовместимо с жизнью для большинства земных организмов — оно разрушает клетки. Но некоторые существа не только выдерживают высокие уровни радиации, но и этой радиацией «питаются». По мнению астробиологов, в качестве источника энергии ее точно так же могли бы использовать гипотетические внеземные формы жизни.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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