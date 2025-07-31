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Электрическое аэротакси eCopter впервые совершило свободный полет

Двухроторный электрический вертолет eCopter, созданный инженерами стартапа FlyNow, выполнил первый свободный полет на испытательном полигоне в Восточной Австрии.

Электрическое аэротакси eCopter впервые совершило свободный полет / © FlyNow

Электрическое аэротакси разрабатывается в грузовой, одноместной и двухместной версиях. Ожидается, что eCopter будет развивать максимальную скорость 130 километров в час и сможет летать без подзарядки в течение 30 минут, преодолевая расстояние около 50 километров за один рейс.

© FlyNow

Аэротакси получит систему автоматического пилотирования, с помощью которой устройство сможет самостоятельно строить наиболее удобный маршрут и обходить препятствия.

В прошлом году компания FlyNow получила заказ от властей Саудовской Аравии на поставку нескольких тысяч двухроторных вертолетов eCopter, которые будут перевозить посетителей Всемирной выставки 2030 года в Эр-Рияде.