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Сильнейшее за 70 лет землетрясение произошло на Камчатке
Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Как отметили специалисты, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.
Сейчас продолжаются афтершоки (повторные сейсмические толчки), однако новых сильных толчков в ближайшее время не ожидается.
После землетрясения была объявлена угроза цунами на Камчатке, Курильских островах, вдоль восточного побережья Японии, а также на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.
Первая волна цунами уже достигла прибрежной зоны Северо-Курильска и затопила рыбопромышленное предприятие «Алаид».
В результате природного катаклизма на Камчатке пострадали несколько жителей региона.
Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
Группа ученых, куда вошли физики из МФТИ, предложили новый способ антикоррозийной обработки для авиационной стали ВНС-5. Разработанный метод улучшает коррозионные характеристики стали без ухудшения ее механических свойств. Особенно технология будет полезна для деталей морских судов — она замедлит образование ржавчины.
Экстракт листьев стевии известен как сахарозаменитель. Японские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство этого растения: ферментация стевии с помощью пробиотика, полученного из листьев банана, превращает ее в эффективное средство для борьбы с раком поджелудочной железы.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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