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Сильнейшее за 70 лет землетрясение произошло на Камчатке

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Как отметили специалисты, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Первая волна цунами уже достигла прибрежной зоны Северо-Курильска и затопила рыбопромышленное предприятие «Алаид» / © Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Сейчас продолжаются афтершоки (повторные сейсмические толчки), однако новых сильных толчков в ближайшее время не ожидается.

После землетрясения была объявлена угроза цунами на Камчатке, Курильских островах, вдоль восточного побережья Японии, а также на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.

© Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Первая волна цунами уже достигла прибрежной зоны Северо-Курильска и затопила рыбопромышленное предприятие «Алаид».

В результате природного катаклизма на Камчатке пострадали несколько жителей региона.