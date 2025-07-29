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Tesla может выпустить мини-версию Cybertruck
Вице-президент Tesla Ларс Морави заявил, что компания рассматривает возможность создания меньшего по размеру электрического пикапа Cybertruck, поскольку продажи оригинального электромобиля продолжают падать.
Морави отметил, что в будущем, по мере того как в мире будет появляться все больше роботакси, Tesla рассмотрит также вариант создания компактного, беспилотного Cybertruck, который может стать полезным не только для перевозки людей, но и для транспортировки товаров.
Кроме того, как заметили журналисты издания Business Insider, Cybertruck сегодня недоступен в Китае и Европе — крупнейших рынках Tesla за пределами США. В обоих регионах действуют строгие правила в отношении транспортных средств, что делает продажу больших и громоздких пикапов, таких как Cybertruck, массой более шести тонн крайне сложной задачей.
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Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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