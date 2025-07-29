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Американский секретный космоплан X-37B отправится в новый полет

Космические силы США совместно с Управлением оперативного потенциала ВВС США планируют отправить секретный космоплан X-37B в восьмую миссию. Запуск назначен на 21 августа 2025 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. X-37B отправится в космос на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Американский космоплан X-37B / © U.S. Space Force

В рамках новой миссии космоплан испытает технологии нового поколения, включая лазерную систему связи, предназначенную для повышения устойчивости, надежности, адаптивности и скорости передачи данных в рамках современной архитектуры спутниковой связи.

Кроме того, военные испытают самый высокопроизводительный квантовый инерциальный датчик, когда-либо применявшийся в космосе. Эти испытания обеспечат точную навигацию без использования спутниковых сетей, таких как система GPS. Эта технология окажется полезной для навигации в условиях недоступности GPS и повысит навигационную устойчивость американских космических аппаратов перед лицом текущих и будущих угроз.

Поскольку квантовые инерциальные датчики могут применяться для навигации в окололунном пространстве, они также обещают расширить технологические границы дальних космических путешествий и исследований.