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Инфографика: десятка крупнейших стран мира по населению к 2100 году
По данным ООН, в апреле 2023 года Индия обогнала Китай и стала самой населённой страной мира. Но к концу века главную роль в демографии будут играть уже не Азия и Америка, а Африка.
Мир переживает заметные демографические изменения, которые уже в ближайшие десятилетия изменят расстановку сил на глобальной арене. Согласно оценкам ООН, в 2023 году Индия обогнала Китай по численности населения, выйдя на первое место.
Но по-настоящему масштабный сдвиг ожидается к 2100 году: тогда африканские страны займут почти половину позиций в десятке крупнейших государств мира по численности.
А вот население Китая сократится почти вдвое по сравнению с текущим уровнем. Это последствие политики ограничения рождаемости и старения населения. Европа к этому моменту полностью выпадет из списка: Россия, Германия и Великобритания, входившие в десятку в 1950 году, к 2100 году уступят место быстрорастущим развивающимся государствам.
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