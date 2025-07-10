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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 июля, 13:15
Рейтинг: +644
Посты: 1616

Самая большая в мире фреска из солнечных панелей превратила здание в генератор электроэнергии

Жилой комплекс SunRise Building в Альберте (Канада) попал в Книгу рекордов Гиннесса, как носитель самого большого в мире настенного изображение, сделанного из солнечных панелей.

Сообщество
# рекорды
# строительство
# технологии
# энергия
Самая большая в мире фреска из солнечных панелей на здание SunRise Building / © Mitrex
Самая большая в мире фреска из солнечных панелей на здание SunRise Building / © Mitrex

Инсталляция сочетает в себе, как визуальное искусство, так и интегрированные в жилое сооружение фотоэлектрические системы, которые обеспечивают энергоснабжение здания. Площадь, которую занимают панели составляет 3200 квадратных метров, а их мощность превышает 265 киловатт. 

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