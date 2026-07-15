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Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Собственный дом или квартира традиционно считаются одним из главных признаков финансового благополучия. Однако страны с самой высокой долей владельцев жилья — далеко не всегда самые богатые государства планеты.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем / © Visual Capitalist

Новые данные OECD Affordable Housing Database показывают, что на уровень владения жильем гораздо сильнее влияют исторические особенности жилищной политики, чем уровень доходов населения.

Первое место занимает Словакия, где собственным жильем владеют 93,5% домохозяйств. Следом идут Румыния и Хорватия. В целом верхние строчки рейтинга занимают нынешние и бывшие социалистические государства. В первую десятку также входят Литва, Болгария, Польша и Латвия. В России, согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2026 году, 87% граждан проживают в квартире или доме, который принадлежит им или их семье.

Такая ситуация во многом объясняется наследием социалистической системы. После распада социалистического блока государственное жилье во многих странах было приватизировано и продано жильцам по существенно сниженным ценам. В результате за относительно короткий срок миллионы семей стали собственниками квартир.

Китай занимает четвертое место с показателем 90%. Высокий уровень владения жильем стал возможен благодаря масштабной жилищной реформе 1990-х годов. Тогда государство начало массово продавать квартиры, находившиеся в государственной собственности, их жильцам по льготной стоимости. Эта программа быстро увеличила число владельцев недвижимости, а сама недвижимость стала главным активом и важнейшим способом накопления богатства для миллионов китайских семей. Сегодня рынок жилья остается одной из ключевых составляющих экономики Китая.

Интересно, что многие крупнейшие экономики мира находятся значительно ниже в рейтинге.

Так, в Германии собственное жилье имеют лишь 41% домохозяйств, а Швейцария с показателем 38,2% занимает последнее место среди представленных стран.

Эксперты объясняют это хорошо развитым рынком аренды. В этих странах действуют сильная защита прав арендаторов, долгосрочные договоры найма и относительно доступные условия аренды, поэтому покупка жилья далеко не всегда является необходимостью.

Рейтинг показывает, что распространенность собственного жилья зависит не столько от уровня благосостояния страны, сколько от государственной жилищной политики, условий ипотечного кредитования, истории приватизации и развития рынка аренды.

Именно поэтому некоторые государства с относительно невысокими доходами населения демонстрируют один из самых высоких уровней владения недвижимостью в мире, тогда как жители многих богатых стран предпочитают долгосрочную аренду покупке собственного жилья.