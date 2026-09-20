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Беспилотник Fury показали с бомбами и ракетными блоками на внешней подвеске
Anduril показала прототип YFQ-44A Fury с вооружением для поражения наземных целей. Пока речь идет о наземной проверке размещения боеприпасов: их полеты и сбросы с этого аппарата еще не демонстрировались.
Фотографии компания опубликовала 15 сентября. В сообщении она перечислила варианты подвески: управляемые бомбы класса 500 фунтов — около 230 килограммов, малогабаритные бомбы, крылатые ракеты, ракетные блоки и контейнеры с оборудованием для наведения.
Показанные конфигурации пока предварительные. Как подтвердили журналистам руководители Anduril, компания начала интеграцию вооружения и наземную примерку. Этот этап помогает проверить, можно ли физически разместить подвесное оборудование на самолете; он не заменяет летные испытания.
У нынешнего демонстратора YFQ-44A два внешних узла подвески. Для серийной версии FQ-44 компания предусматривает четыре. Поэтому фотографии прототипа и показанный на выставке полноразмерный макет будущего самолета отражают разные стадии разработки.
Fury создают как беспилотный самолет, способный действовать совместно с пилотируемой авиацией. На странице проекта Anduril описывает модульную архитектуру: состав датчиков и полезной нагрузки можно менять под задачу, а автономное выполнение миссии обеспечивает программная система Lattice.
В июле Fury уже летал в строю с F-35 во время испытаний в Неваде. Однако, по словам представителей компании, пилоты истребителей тогда не управляли беспилотником. Совместный полет, управление с другого самолета и применение вооружения остаются отдельными этапами испытаний.
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