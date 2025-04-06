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Вторая ступень перспективной ракеты Neutron прошла все испытания

Рендер перспективной ракеты Neutron / © Rocket Lab

Инженеры Rocket Lab провели серию тестов, которые включали испытания второй степени ракеты при повышенном давлении, механические нагрузки и проверку работы ее систем и программного обеспечения. Ступень успешно прошла все тесты. Первый пуск Neutron может состоятся уже во второй половине текущего года.

Частично многоразовая ракета-носитель Neutron будет способна выводить до 13 тонн груза на низкую околоземную орбиту, при этом она имеет необычную конструкцию, главная ее особенность заключается в том, что в момент пуска вторая ступень ракеты будет находится внутри первой, оснащенной раскрывающимся и закрывающимся головным обтекателем.

По достижении нужной стадии полета, первая ступень Neutron раскроет обтекатель и выпустит вторую ступень с полезной нагрузкой, а затем закроет обтекатель и вернется на Землю для следующего полета.



