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Соучредитель Twitter представил новый мессенджер, работающий без интернета

Криптопредприниматель и соучредитель соцсети Twitter Джек Дорси запустил бета-версию нового мессенджера Bitchat. Он представляет децентрализованную систему связи, которая соединяет смартфоны в одну mesh-cеть и передает сообщения по Bluetooth.

Джек Дорси запустил бета-версию нового мессенджера Bitchat / © Articles

Bitchat позволяет пользователям безопасно общаться без интернета в местах, где онлайн-доступ ненадежен, цензурирован или вообще недоступен.

Каждое устройство в сети действует как клиент и сервер, позволяя сообщениям выходить за пределы стандартного 30-метрового диапазона Bluetooth, ретранслируя их через другие близлежащие узлы. Сеть не требует интернета, SIM-карт или облачной инфраструктуры.

Кроме того, сообщения хранятся только в памяти устройства, если они не пересылаются намеренно, что соответствует акценту платформы на конфиденциальности и устойчивости к цензуре.