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В Китае показали, как идет строительство «суперканала»
Расположенный в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая канал Пинлу, строительство которого началось два года назад и идет полным ходом, станет первым крупным каналом КНР, соединяющим внутренние водные пути с морем.
Протяженность канала составляет 134,2 километра, он начинается в водохранилище Сицзинь в городе Хэнчжоу и заканчивается в поселке Лоу в районе Линшань города Циньчжоу, откуда суда могут добраться до Тонкинского залива по реке Цинь.
Канал строят в соответствии со стандартами внутренних водных путей I класса, он будет принимать суда водоизмещением 5000 тонн.
Сегодня интенсивно идет строительство шлюзов трех узлов канала Пинлу. Вторая очередь участка Большого канала Пекин-Ханчжоу в городе Ханчжоу официально открылась для судоходства. Проводится работа по обработке технических вопросов для строительства ряда каналов, в том числе Чжэцзян-Цзянси, Цзянси-Гуандун, Хунань-Гуанси.
Создание канала планируют завершить в 2026 году. После ввода в эксплуатацию канал Пинлу сократит судоходные пути к морю более чем на 560 километров для грузовых судов из юго-западного Китая, создав самый прямой внутренний доступ к рынкам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что новая водная артерия, которую называют «суперканалом», станет ключевой в логистике для региональной интеграции и мировой торговли.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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