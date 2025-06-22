Китайская компания приблизила аналог Falcon 9 к первому полету

Цветковые, или покрытосеменные, растения окружают нас со всех сторон. Мы видим их на газонах, клумбах, в горшках на окне, каждый день едим и носим в виде одежды. Все остальные отделы растений теряются на этом фоне. Более того, приматы (стало быть и люди) просто не могли бы возникнуть, не случись «цветковая революция» — появление этих чрезвычайно успешных растений. Однако как, когда и где распустился первый на Земле цветок? Тайна не дает покоя биологам со времен Дарвина. Naked Science разбирается с новыми находками, которые делают ответ на «проклятый вопрос» палеонтологии близким как никогда.