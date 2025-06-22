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Китайская компания приблизила аналог Falcon 9 к первому полету
Китайский стартап Landspace 20 июня успешно осуществил первые статические огневые испытания первой ступени своей метановой многоразовой ракеты Zhuque-3, которую из-за сходных технических параметров, называют аналогом Falcon 9 компании SpaceX.
В ближайшее время Zhuque-3 совершит первый полет.
Перспективная ракета Zhuque-3 диаметром 4,5 метра и общей длиной 76,6 метра оснащена девятью двигателями Tianque-12B и сможет выводить до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в расходном состоянии или до 18,3 тысячи килограммов в процессе, когда первая ступень будет возвращаться на стартовую площадку для повторного использования.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Цветковые, или покрытосеменные, растения окружают нас со всех сторон. Мы видим их на газонах, клумбах, в горшках на окне, каждый день едим и носим в виде одежды. Все остальные отделы растений теряются на этом фоне. Более того, приматы (стало быть и люди) просто не могли бы возникнуть, не случись «цветковая революция» — появление этих чрезвычайно успешных растений. Однако как, когда и где распустился первый на Земле цветок? Тайна не дает покоя биологам со времен Дарвина. Naked Science разбирается с новыми находками, которые делают ответ на «проклятый вопрос» палеонтологии близким как никогда.
В НовГУ разработали VR-приложение для оказания первой медицинской помощи. С его помощью научиться оказывать действия по спасению пострадавших смогут не только будущие врачи, но и обычные люди — взрослые и дети.
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.
Создание природных лекарственных средств — важное направление в современной науке, поскольку такие препараты имеют меньше побочных эффектов и могут стать дополнением или даже альтернативой для синтетических антибиотиков, которые теряют эффективность из-за того, что бактерии постепенно развивают к ним устойчивость. В современной науке внимание обычно уделяется корням лопуха, тогда как его листья остаются менее изученными. Ученые Пермского Политеха исследовали биологическую активность настоя из листьев лопуха и выяснили, что он обладает антибактериальными свойствами, а также снижает уровень глюкозы в крови. Эти открытия могут стать основой для создания новых природных лекарственных средств.
Ученые из Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров разработали новый подход к восстановлению десны, объединив тканеинженерные технологии и генную терапию. Они использовали коллагеновую матрицу и плазмиду pCMV-VEGF165, стимулирующую рост сосудов. Такая комбинация обеспечила в экспериментах на животных выраженное утолщение слизистой и активное формирование сосудистой сети. Новый подход к увеличению объема мягких тканей ученые планируют использовать при воссоздании тканей пародонтального комплекса в рамках мегапроекта «Орган-на-заказ».
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
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