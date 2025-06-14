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Специалисты из Армении и Азербайджана измерили радиационный фон вдоль своих границ после ударов по Ирану
На фоне сообщений об ударах по ядерным объектам Ирана, специалисты в Армении и Азербайджане провели срочные замеры радиационного фона вдоль своих южных границ.
В Азербайджане исследования были проведены, в том числе, на территории Нахиджевана. Как сообщили в профильных службах, загрязнений радиационного фона в окружающей среде не выявлено.
В Армении мониторинг проводил Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. Его сотрудники оперативно выехали в Сюникскую область, где были проведены дозиметрические измерения в городах Мегри, Агарак и Каджаран. По итогам обследования изменений в уровне естественного радиоактивного фона зафиксировано не было.
«На данный момент ситуация стабильна. Изменений в радиоактивном фоне на территории Армении не наблюдается, но мы продолжаем отслеживать обстановку», — отметили в центре.
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