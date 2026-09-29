Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

Немецкие ученые выяснили, что стремление постоянно поддерживать идеально стабильный уровень сахара в крови может приводить к выгоранию у пациентов с диабетом. Жесткие рамки и бескомпромиссный самоконтроль требуют столько сил и внимания, что небольшая гибкость в допустимых пределах оказывается полезнее для самочувствия, чем идеальная норма.

В масштабном исследовании участвовали 400 пациентов с диабетом первого и второго типов в возрасте от 32 до 63 лет. Проект возглавил профессор Доминик Эрманн (Dominic Ehrmann) из Исследовательского института Академии диабета в Бад-Мергентхайме (Германия), а результаты представили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Милане.

На протяжении двух недель добровольцы носили приборы непрерывного мониторинга глюкозы, а также ежедневно оценивали свое эмоциональное и физическое состояние с помощью специальных опросников Всемирной организации здравоохранения. Ученые фиксировали данные об уровне стресса, бодрости, качестве ночного сна и общей удовлетворенности прошедшим днем. Статистический анализ показал интересную двойственную закономерность.

С одной стороны, дни, когда уровень сахара был в пределах целевой здоровой нормы, действительно обеспечивали пациентам более высокий жизненный тонус и хорошее настроение на следующий день. С другой — авторы научной работы обнаружили и совершенно неожиданный эффект: более заметное колебание уровня глюкозы в течение суток (при условии, что показатели не выходили за безопасные границы) тоже приводило к ощутимому улучшению самочувствия на следующие сутки. Качественный ночной сон накануне оказывал аналогичное положительное влияние на общее состояние человека, обеспечивая высокий уровень энергии и бодрости в течение следующего дня.

Исследователи объяснили найденную связь высокой бытовой и психологической нагрузкой. Жесткое стремление полностью исключить любые естественные скачки сахара требует непрерывного внимания, строжайших ограничений в питании и частых проверок приборов. Это вынуждает отказываться от спонтанной физической активности и совместных походов с друзьями в кафе или в гости, где невозможно точно просчитать состав блюд и время приема пищи.

В результате идеальные и ровные графики на экранах мониторов оборачиваются постоянным стрессом и социальной изоляцией. В то же время некоторая допустимая гибкость позволяет людям вести полноценную жизнь, заниматься любимыми делами и сохранять психологический комфорт без вреда для здоровья.

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