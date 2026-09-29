2

Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

❋ 3.4

Немецкие ученые выяснили, что стремление постоянно поддерживать идеально стабильный уровень сахара в крови может приводить к выгоранию у пациентов с диабетом. Жесткие рамки и бескомпромиссный самоконтроль требуют столько сил и внимания, что небольшая гибкость в допустимых пределах оказывается полезнее для самочувствия, чем идеальная норма.

Медицина
# глюкоза
# диабет
# качество жизни
# самоконтроль
# сахар в крови
# сон
# стресс
Ученые изучили повседневные изменения уровня глюкозы и их связь с последующим самочувствием
Ученые изучили повседневные изменения уровня глюкозы и их связь с последующим самочувствием / © Isens USA

В масштабном исследовании участвовали 400 пациентов с диабетом первого и второго типов в возрасте от 32 до 63 лет. Проект возглавил профессор Доминик Эрманн (Dominic Ehrmann) из Исследовательского института Академии диабета в Бад-Мергентхайме (Германия), а результаты представили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Милане.

На протяжении двух недель добровольцы носили приборы непрерывного мониторинга глюкозы, а также ежедневно оценивали свое эмоциональное и физическое состояние с помощью специальных опросников Всемирной организации здравоохранения. Ученые фиксировали данные об уровне стресса, бодрости, качестве ночного сна и общей удовлетворенности прошедшим днем. Статистический анализ показал интересную двойственную закономерность.

С одной стороны, дни, когда уровень сахара был в пределах целевой здоровой нормы, действительно обеспечивали пациентам более высокий жизненный тонус и хорошее настроение на следующий день. С другой — авторы научной работы обнаружили и совершенно неожиданный эффект: более заметное колебание уровня глюкозы в течение суток (при условии, что показатели не выходили за безопасные границы) тоже приводило к ощутимому улучшению самочувствия на следующие сутки. Качественный ночной сон накануне оказывал аналогичное положительное влияние на общее состояние человека, обеспечивая высокий уровень энергии и бодрости в течение следующего дня.

Исследователи объяснили найденную связь высокой бытовой и психологической нагрузкой. Жесткое стремление полностью исключить любые естественные скачки сахара требует непрерывного внимания, строжайших ограничений в питании и частых проверок приборов. Это вынуждает отказываться от спонтанной физической активности и совместных походов с друзьями в кафе или в гости, где невозможно точно просчитать состав блюд и время приема пищи.

В результате идеальные и ровные графики на экранах мониторов оборачиваются постоянным стрессом и социальной изоляцией. В то же время некоторая допустимая гибкость позволяет людям вести полноценную жизнь, заниматься любимыми делами и сохранять психологический комфорт без вреда для здоровья.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
151 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Медицина
# глюкоза
# диабет
# качество жизни
# самоконтроль
# сахар в крови
# сон
# стресс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Сен
900
Великобритания. Как маленький остров изобрел Промышленную революцию
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Я тоже так могу. Почему современное искусство кажется странным
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Происхождение жизни на Земле и астробиологические перспективы
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Сен
500
Вглубь материи: как мы перестали видеть целое
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

    29 сентября, 13:19

  2. Человеческий «прыгающий ген» обнаружили в вирусе

    29 сентября, 13:18

  3. Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

    29 сентября, 12:02

  4. Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

    29 сентября, 11:36
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Igor Schatrov
25 минут назад
Каждый этаж у этой многоэтажки свой выступ-крыша!как же они будут ремонтировать столько крыш?!а бабосики срубать за эти работы (за ремонт крыш )до

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Hamilton Bruce
33 минуты назад
Очень интересно узнать, насколько сильно молодая Солнечная система зависела от взаимодействия Солнца и Юпитера. Особенно впечатляет, как

Происхождение астероида Бенну связали с молодым Юпитером

Sergey Gorovoy
1 час назад
и что такой зануда думает, прочтя слово "тимболи"? о, понял: "а не нацепить ли мне каску граммар-наци на мою горе-голову, ибо, я не понимаю иронии/юмора

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Пшеничнов
2 часа назад
Неясно, почему центром гравитационного коллапса в таком случае не является сама планета?

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Юрий Гагарин
2 часа назад
Дмитрий, запросто! Куда показывать?))

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, да согласен пинок хороший почти 100 тонн полезной нагрузки, думаю начнётся ускорение и может быть доведут ракету до ума.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
3 часа назад
Serjo, "Насчёт ускорения нашего ракетостроения можно поспорить, как бы Союз 7, к 2031 году не устарел", На мой взгляд он устарел в момент, когда было

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Насчёт ускорения нашего ракетостроения можно поспорить, как бы Союз 7, к 2031 году не устарел, Старшип 4 это 100_120 тонн на орбиту у нас 15-17 в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Политика США в космосе меняется со схемы коопераций на доминирования своими силами. Вливание средств столько сколько необходимо для

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Алексей Филиппов
4 часа назад
Нам бы их проблемы

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Andrew Bolshakov
4 часа назад
Кто-либо облепит крышу своего коттеджа, а то и сарая с инструментами тоже, и будет некоторая степень автономии. А то и полная энергонезависимость.

Китайские ученые побили рекорд эффективности полностью перовскитных солнечных элементов

Дмитрий Новиков
4 часа назад
Юрий, сделай лучше. Покажи- как надо строить))

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Александр Березин
4 часа назад
Оливер, "Но в любом случае дальше грузовика эта ракета не пойдет." Вы в НАСА про это напишите, а то мужики не в курсе и через два года планируют на

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Дмитрий Новиков
4 часа назад
Sergey, "тимболи"?! Уровень грамотности мог бы вызвать смех, но, почему-то стало реально страшно за страну....

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Степанов
5 часов назад
Что-то Боингу не везет в последнее время.

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Сергей Механик
5 часов назад
То, что уделяется столько внимания здравоохранению - уже хорошо. Главное не расходы, а результат для людей.

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Сергей Механик
6 часов назад
Mikhail, спасибо. Возможно ваше мнение, как и моё, тоже основано на определенном понимании направлений и перспектив развития в данном направлении.

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Оливер Хевисайд
7 часов назад
Медленно и уверено идут к цели. Но в любом случае дальше грузовика эта ракета не пойдет.

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Игорь Обручков
9 часов назад
Денис, " очень дорогая" в сравнении с кем? В России например покупательная способность " полуфабрикатов" ( окорлюочка, котлеты и т.д) римерно в два

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Денис Маркин
11 часов назад
Татьяна, то, что вы перечислили - в США это не "полуфабрикаты", а очень дорогая еда, которая не по карману подавляющему большинству американцев. Так

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Самые обсуждаемые