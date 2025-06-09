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Американский спутник выпустил неизвестный объект на орбиту
Специалист из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) сообщил в социальной сети Х, что от экспериментального спутника LDPE-2 (Long Duration Propulsive EELV Secondary Payload Adapter), находящегося на геостационарной орбите, отделился космический аппарат, получивший обозначение USA-546.
Назначение нового аппарата неизвестно. Не исключено, что он предназначен для инспекции других спутников, а также может быть использован для ряда целей, включая тестирование технологии стыковки и группового полета, разведки или экспериментов по испытанию противоспутникового оружия.
Платформа LDPE-2, созданная для ракетно-космического центра ВВС США, отправилась на орбиту 1 ноября 2022 года. В 2023-м и 2024-м от LDPE-2 уже отделялись спутники неизвестного назначения, получившие обозначения USA 341, 344, 399.
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