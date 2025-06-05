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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +408
Посты: 892

Айзекман объяснил причину отзыва его кандидатуры на пост главы NASA

В прошлые выходные стало известно о решение президента США Дональда Трампа отозвать кандидатуру астронавта, летчика и миллиардера Джареда Айзекмана на должность главы американского космического агентства. Решение стало довольно неожиданным, так как уже на этой неделе Сенат должен был утвердить Айзекмана директором NASA.

Сообщество
# NASA
# Айзекман
# космос
# политика
Джаред Айзекман / © NASA / Bill Ingalls
Джаред Айзекман / © NASA / Bill Ingalls

В подкасте All-In Айзекман рассказал, что Белый дом уведомил об отзыве его кандидатуры за день до официального объявления. 

По словам Айзекмана, человек, сообщивший ему новость, сказал, что президент решил сменить курс, но сам несостоявшийся глава NASA считает, что его не назначили из-за связей с Илоном Маском. Айзекман дважды летал в космос, как клиент SpaceX, и известно, что Маск активно продвигал его кандидатуру в NASA во время переходного периода после выборов.

В тот же день, когда Трамп отменил свое решение по поводу Айзекмана, Илон Маск официально покинул Белый дом.

Отношения между Трампом и Маском начали ухудшаться после того, как Маск публично раскритиковал законопроект о бюджете, поддержанный президентом и рассматриваемый сейчас Сенатом. По мнению Маска, он приведет к резкому росту госдолга.

«Похоже, у некоторых людей были свои счеты, а я оказался удобной мишенью», — отметил Айзекман.

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