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Андрей Привалов
Андрей Привалов
2 минуты назад
Рейтинг: +6
Посты: 21

Китайскую систему ИИ научили отличать настоящие ядерные боеголовки от ложных

Ученые из Китайского института атомной энергии создали новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных.

Сообщество
# ИИ
# Китай
# оружие
# технологии
Ракетный комплекс шахтного базирования / © SCMP
Ракетный комплекс шахтного базирования / © SCMP

По данным газеты South China Morning Post (SCMP), это достижение открывает широкие возможности для проверки и контроля количества ядерного оружия. При этом система не получает секретной информации о конструкции боеголовки, а, следовательно, и не может ее раскрыть, что обеспечит прозрачность проверок.

ИИ достиг чрезвычайно высокой точности в различении настоящих боеголовок от ложных, изучив радиационные сигнатуры, которые содержали оружейный уран, от тех, что были замаскированы свинцом или низкообогащенными материалами.

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