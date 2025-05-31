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Китайскую систему ИИ научили отличать настоящие ядерные боеголовки от ложных
Ученые из Китайского института атомной энергии создали новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных.
По данным газеты South China Morning Post (SCMP), это достижение открывает широкие возможности для проверки и контроля количества ядерного оружия. При этом система не получает секретной информации о конструкции боеголовки, а, следовательно, и не может ее раскрыть, что обеспечит прозрачность проверок.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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