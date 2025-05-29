  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
52 минуты назад
Рейтинг: +1020
Посты: 2225

Истребители F-4 Phantom предложили использовать для запуска кубсатов

Американская космическая компания Starfighters International находится в процессе приобретения дюжины истребителей F-4 Phantom. Сделка позволит культовым самолетам времен Холодной войны летать в рамках операций по запуску космических аппаратов.

Сообщество
# Starfighters International
# космос
# спутники
Истребитель F-4 Phantom / © ROKAF
Истребитель F-4 Phantom / © ROKAF

Недавно Южная Корея сняла с вооружения последние модернизированные истребители F-4E Phantom, которые сейчас хочет приобрести Starfighters International.

Схема запуска спутников на орбиту с помощью ракет Starlaunch 1 и Starlaunch 2 / © Starfighters International
Схема запуска спутников на орбиту с помощью ракет Starlaunch 1 и Starlaunch 2 / © Starfighters International

По словам представителей Starfighters International, специалисты компании задействуют самолеты для запуска своих ракет Starlaunch 1 и Starlaunch 2, которые смогут достигать низкой околоземной орбиты и выводить на нее полезную нагрузку, в основном кубсаты (формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Май
Бесплатно
Эволюция многообразия методов электрофизиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
Как бактерии научились использовать серу для выживания
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
Как человек принимает решения в условиях неопределенности в вероятностной среде
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
От Фау-2 до Р-7. Первые шаги советской космической программы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
Зоопарк в моем языке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Май
600
Любовь и смерть в мире животных
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Май
Бесплатно
Магнитные роботы на страже здоровья
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
1000
Человек в космосе
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Космос и мифы вокруг него: от нулевого космонавта до лица на Марсе
Урания
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:08
НИУ ВШЭ

Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
# язык
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Позавчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Позавчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые нашли способ делать прочный асфальт из отходов

    3 минуты назад

  2. Археологи раскопали золото и кинжалы скифов в Туве

    18 минут назад

  3. Новая разработка российских ученых ускорит добычу нефти

    35 минут назад

  4. Веганство облегчило менопаузу

    1 час назад
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Никита Иванов
1 минута назад
Marek, В три-четыре, но скорее в обратную сторону-это больше похоже на правду, если считать всех 200, безвозвратных 300, 500 и пропавших

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Vasiliy Ermakov
8 минут назад
Менопауза - последняя менструация в жизни женщины, её симптомы - кровяные выделения. Постменопауза - это период жизни после менопаузы. А приливы

Веганство облегчило менопаузу

Александр Стефанович
9 минут назад
Мистер-обиженный, неужели так сильно обидели?

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Desertjerboa
10 минут назад
Ingvar, ключевое слово "пркормить"

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Desertjerboa
10 минут назад
Михаил, ничего не ищет. Марс - это ясная маркетинговая цель для пипла Старшип создаётся как дешёвый способ доставки на низкую орбиту огромных

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Игорь Коняшов
15 минут назад
James, ох уж эти дебилы, которые услышали звон...) Нигде не сказано, что потери наступающих в 3 раза выше. В прошлых наставлениях говорилось о том, что

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Сергей Воронов
15 минут назад
Гигантомания - это болезнь. И она совсем не сродни искусству.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Desertjerboa
18 минут назад
Сергей, так бывает на пути прогресса Кроме того, как я понял, есть новое достижение. Старшип достиг таки первой косической, а не совершил длинный

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Илья
20 минут назад
Сергей, Маск пошел по пути Советов. Единственная разница, наверное его Старшипы стоят намного дешевле Н1.

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Илья
21 минута назад
Просто капитан очевидность :). Ну зато без ерничанья про батуты, за это респект.

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Александр Французов
32 минуты назад
Коммент про нагрев о трение воздуха)

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Александр Александров...
41 минута назад
Серёга, Как в одном интересном мемасике из крокодила где тощий мужик в клетчатой рубахе "этот господин уплатит за все" 🤣

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Александр Демченко
46 минут назад
Без магнитного поля на борту корабля всё живое, как только корабль выйдет за границы воздействия магнитного поля Земли, погибнет! Поле на корабле

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Евгений Истомин
48 минут назад
Dexter, привет, Тарас! Последний без соли доедешь?

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Алексей Сухоруков
51 минута назад
Xander, на странах люди в принцире не живут, живут в странах.

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Алексей Сухоруков
52 минуты назад
Виталий, это вам скабеева рассказала 🤣🤣🤣

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Александр Александров...
53 минуты назад
Мдя.. На кой ляд он там нужен интересно? И это в военнное время когда ресурсы нужны в другом месте. Что то явно невпорядке в одном интересном

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Максим Алексеев
54 минуты назад
Правильно сказал человек, так понимаю проживающий там. Я еще не удивлюсь стоимость проезда будет эквивалентна вертолету!!!

Белорусские инженеры предложили связать Анадырь с Большой землей

Кирилл К
60 минут назад
Ingvar, 🐓 не острый, а по делу сказать - слабо?

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Виталий Долгов
1 час назад
Y, про "частные" украинские клиники никто не спорит - трансплантация (торговля) органами впереди планеты всей! С Украины не только Европа помощь

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно