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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
11 часов назад
Рейтинг: +234
Посты: 720

Blue Origin запустит лунный модуль Blue Moon Mark 1 в 2025 году

Вице-президент компании Джон Кулурис сообщил, что Blue Origin отправит прототип посадочного аппарата Blue Moon Mark 1 на южный полюс Луны уже в этом году.  

Сообщество
# Blue Origin
# космос
# Луна
Концепт модуля Blue Moon Mark 1 / © Blue Origin
Концепт модуля Blue Moon Mark 1 / © Blue Origin

Сейчас Blue Origin ведет разработку двух аппаратов — Mark 1 и Mark 2, предназначенных для полетов на Луну по программе «Артемида». 

Сборка первого аппарата почти завершена. Спустя полтора месяца он отправится на испытания в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне (Техас), затем его подготовят к запуску на ракете-носителе New Glenn.

Главной задачей полета Mark 1 станет испытание технологии и отработка точной посадки на естественный спутник Земли.

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Комментарии

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1 Комментарий
Стасюк V
Стасюк V
1 минута назад
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Unitsky String Technologies Inc.
# город
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Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.

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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
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Ruslan
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иван федоров
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Renat Kuzin
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Валентин Королев
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Georgy Martynov
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полиграф шариков
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всё, покупаю

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Виктор
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