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Blue Origin запустит лунный модуль Blue Moon Mark 1 в 2025 году

Вице-президент компании Джон Кулурис сообщил, что Blue Origin отправит прототип посадочного аппарата Blue Moon Mark 1 на южный полюс Луны уже в этом году.

Концепт модуля Blue Moon Mark 1 / © Blue Origin

Сейчас Blue Origin ведет разработку двух аппаратов — Mark 1 и Mark 2, предназначенных для полетов на Луну по программе «Артемида».

Сборка первого аппарата почти завершена. Спустя полтора месяца он отправится на испытания в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне (Техас), затем его подготовят к запуску на ракете-носителе New Glenn.

Главной задачей полета Mark 1 станет испытание технологии и отработка точной посадки на естественный спутник Земли.