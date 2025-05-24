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В Швейцарии напечатали на 3D-принтере самую высокую в мире башню
«Белая башня», или Tor Alva, стала высочайшим в мире зданием, созданным с помощью 3D-печати. Новое строение недавно возвели в небольшой альпийской деревне Мулегнс в Швейцарии, где проживают всего 11 человек.
Известный местный архитектор Майкл Хансмейер и профессор кафедры цифровых строительных технологий Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH) Бенджамин Дилленбургер спроектировали фактическую форму четырехэтажной башни, которая состоит из 32 белых колонн.
Высота увенчанной куполом конструкции достигает 30 метров.
Процесс сборки занял около пяти месяцев — примерно 900 часов фактической печати, которую выполняли по частям. Потом будущую башню доставили в Мулегнс и собрали в единую конструкцию.
Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.
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Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.
Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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