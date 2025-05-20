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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 минуты назад
Рейтинг: +376
Посты: 648

Опубликованы снимки победителей конкурса «Фотограф Млечного Пути — 2025»

Создатели блога о путешествиях и приключениях Capture Atlas объявили победителей восьмого ежегодного фотоконкурса «Фотограф Млечного Пути» (Milky Way Photographer of the Year 2025). В 2025 году на конкурс подали более 6000 заявок, среди которых впервые оказался снимок, сделанный с борта Международной космической станции. 

Сообщество
# космос
# МКС
# млечный путь
# фотографии
Природный парк Добрач, Австрия / © Uroš Fink
Природный парк Добрач, Австрия / © Uroš Fink
Парк темного неба гора Хехуань, Тайвань / © Ethan Su
Парк темного неба гора Хехуань, Тайвань / © Ethan Su
Озеро Текапо, Новая Зеландия / © Max Inwood
Озеро Текапо, Новая Зеландия / © Max Inwood
Плато Эннеди, Чад / © Vikas Chander
Плато Эннеди, Чад / © Vikas Chander
Регион Отаго Южного острова Новой Зеландии / ©  Kavan Chay
Регион Отаго Южного острова Новой Зеландии / ©  Kavan Chay
Калифорния, США. На фото также запечатлена комета C/2023 A3 / © Xingyang Cai
Калифорния, США. На фото также запечатлена комета C/2023 A3 / © Xingyang Cai
Вулкан Акатенанго, Гватемала / © Sergio Montúfar
Вулкан Акатенанго, Гватемала / © Sergio Montúfar
Алабама-Хиллз, Калифорния, США / © Mike Abramyan
Алабама-Хиллз, Калифорния, США / © Mike Abramyan
Сан-Педро-де-Атакама, Чили / © Pablo Ruiz
Сан-Педро-де-Атакама, Чили / © Pablo Ruiz
Млечный Путь с борта МКС / © Don Pettit
Млечный Путь с борта МКС / © Don Pettit
Двойная арка Млечного Пути над Маттерхорном, Церматт, Швейцария  / © Angel Fux
Двойная арка Млечного Пути над Маттерхорном, Церматт, Швейцария  / © Angel Fux
Обсерватория Серро-Тололо, Чили / © Brent Martin
Обсерватория Серро-Тололо, Чили / © Brent Martin
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# каркас
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ara_zakaryan@mail.ru
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5 часов назад
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Pavel Subbochev
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