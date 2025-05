Опубликованы снимки победителей конкурса «Фотограф Млечного Пути — 2025»

Создатели блога о путешествиях и приключениях Capture Atlas объявили победителей восьмого ежегодного фотоконкурса «Фотограф Млечного Пути» (Milky Way Photographer of the Year 2025). В 2025 году на конкурс подали более 6000 заявок, среди которых впервые оказался снимок, сделанный с борта Международной космической станции.