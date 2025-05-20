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Андрей Привалов
Андрей Привалов
6 минут назад
Рейтинг: +1
Посты: 9

Рост «зеленой» энергетики в Китае впервые привел к снижению выбросов CO2

В то время как США, Австралия и Великобритания постепенно отступают от своих климатических обещаний, Китай демонстрирует значительные результаты в попытках обратить вспять выбросы углерода.

Сообщество
# Китай
# экология
Китайские морские ветрогенераторы / © ctg
Китайские морские ветрогенераторы / © ctg

Последний анализ годовых выбросов углекислого газа (CO2) в КНР показал, что они снизились на 1,6% по всей стране по сравнению с тем же кварталом 2024 года. 

Британское издание Carbon Brief приписало снижение выбросов CO2 использованию ветряной, солнечной и ядерная энергетики, что сократило потребность в энергии, получаемой из угля. Авторы статьи заявили, что снижение выбросов CO2 произошло, несмотря на общенациональный всплеск спроса на энергию. 

Хотя предыдущие снижения уровня вредных выбросов в Китае совпадали с общим снижением потребления энергии, это первый случай, когда страна смогла напрямую отнести свою стратегию «зеленой» энергетики к снижению выбросов CO2, что стало огромной победой.

За последние годы Китай инвестировал значительные средства в «зеленую» энергетику в рамках 14-го пятилетнего национального плана, реализация которого стартовала в 2021 году.

Прогнозы показали, что к 2030-му Китай сможет производить более половины всей электроэнергии из возобновляемых источников энергии в мире.

 

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redrem 1war
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