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Космические спутники для создания искусственных затмений продемонстрировали сверхточное полетное построение на орбите

Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что аппараты миссии Proba-3, состоящей из двух спутников — Ocсulter и Coronagraph — впервые пролетели в идеальном строю на расстоянии 150 метров друг от друга с точностью до миллиметра.

Схема работы спутников миссии Proba-3 / © ESA

Спутники автономно поддерживали свою относительную позицию в течение нескольких часов благодаря ряду сенсоров: лазерному прибору FLLS (Fine Lateral and Longitudinal Sensor), сенсору теневого положения, а также системам камер. Все это работало в комбинации с бортовым программным обеспечением и двигателями аппаратов.

Схема работы спутников миссии Proba-3 / © ESA

Успешный тест открывает путь к выполнению научной задачи миссии: использовать аппарат Occulter для блокировки солнечного света и создания искусственного полного солнечного затмения, позволяющего спутнику Coronagraph изучать Солнце в таком уникальном состоянии, которое редко можно наблюдать с Земли.

© ESA

Следующим этапом станет калибровка инструментов и выравнивание спутников по направлению к Солнцу, чтобы получить первое обработанное изображения солнечной короны.