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«Джеймс Уэбб» запечатлел полярные сияния на Юпитере с беспрецедентной четкостью

Полярные сияния Юпитера / © NASA, ESA, CSA, Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA / Webb)

Полярные сияния газового гиганта, как и аналогичные свечения на Земле, возникают, когда высокоэнергетические частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы и направляются к полюсам магнитным полем планеты.

© NASA

Однако у Юпитере есть и дополнительный источник сияний — заряженные частицы, выброшенные в космос его спутниками, например, вулканами Ио. В отличие от земных полярных сияний, юпитерианские в сотни раз ярче.

Полярные сияния Юпитера / © NASA, ESA, CSA, Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA / Webb)