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Начался «золотой век» исследования астероидов, заявили эксперты

Художественное изображение межпланетной автоматической станции «Люси» (Lucy) / © NASA

По словам руководителя миссии Хэла Левисона, этот пролет вызвал множество вопросов, на которые предстоит ответить ученым. Все дело в особенной форме объекта, похожей на два соединенных рожка мороженого.

Астероид 52246 назван в честь палеоантрополога Дональда Джохансона, соавтора открытия знаменитого скелета австралопитека Люси. Миссия «Люси», стартовавшая 16 октября 2021 года, рассчитана на 12 лет и охватывает 11 астероидов — включая троянские астероиды Юпитера, которые зонд исследует в период с 2027 по 2033 год.

Пролет мимо Дональдджонансона 20 апреля, считается тренировочным перед основной частью миссии. Астероид, по словам ученых, представляет собой фрагмент древнего столкновения двух объектов, которые в конечном итоге каким-то образом соединились. Сейчас исследователи моделируют и рассматривают различные сценарии этого события. Кроме того, Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось ранее: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.

Ранее, в 2023 году, «Люси» пролетел мимо астероида Динкинеш, обнаружив у него спутник — двойной контактный объект, получивший название Селам.

Уникальность миссии «Люси»y в том, что она позволяет впервые близко изучать объекты, ранее известные лишь как «точки на небе». Это дает представление о ранней истории формирования планет. По словам специалиста NASA Томаса Стэтлера, сейчас начался «золотой век исследования астероидов».