Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Начался «золотой век» исследования астероидов, заявили эксперты
Эксперты NASA обсудили первые научные результаты миссии межпланетной автоматической станции «Люси» (Lucy), которая недавно передала на Землю первые изображения астероида Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson).
По словам руководителя миссии Хэла Левисона, этот пролет вызвал множество вопросов, на которые предстоит ответить ученым. Все дело в особенной форме объекта, похожей на два соединенных рожка мороженого.
Астероид 52246 назван в честь палеоантрополога Дональда Джохансона, соавтора открытия знаменитого скелета австралопитека Люси. Миссия «Люси», стартовавшая 16 октября 2021 года, рассчитана на 12 лет и охватывает 11 астероидов — включая троянские астероиды Юпитера, которые зонд исследует в период с 2027 по 2033 год.
Пролет мимо Дональдджонансона 20 апреля, считается тренировочным перед основной частью миссии. Астероид, по словам ученых, представляет собой фрагмент древнего столкновения двух объектов, которые в конечном итоге каким-то образом соединились. Сейчас исследователи моделируют и рассматривают различные сценарии этого события. Кроме того, Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось ранее: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.
Ранее, в 2023 году, «Люси» пролетел мимо астероида Динкинеш, обнаружив у него спутник — двойной контактный объект, получивший название Селам.
Уникальность миссии «Люси»y в том, что она позволяет впервые близко изучать объекты, ранее известные лишь как «точки на небе». Это дает представление о ранней истории формирования планет. По словам специалиста NASA Томаса Стэтлера, сейчас начался «золотой век исследования астероидов».
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
В богатом римском доме в Помпеях обнаружили останки четырех человек, а также детский амулет, баррикаду из кровати и следы борьбы. Спустя две тысячи лет ученые восстановили последние минуты жизни этих людей. Они надеялись пережить стихию за толстыми стенами, а когда поняли, что спасения нет, до конца боролись за жизнь.
Из прошлых исследований известно, что лишние килограммы в зрелости повышают вероятность развития рака молочной железы у женщин после менопаузы. В то же время ученые отмечали, что ранние первые роды, напротив, могут снижать такой риск. Теперь медики рассмотрели комплексное воздействие этих факторов и влияние набора веса на риск рака груди в случаях, когда женщины впервые родили в относительно молодом возрасте.
Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
Ответ на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Неуглеродные формы жизни
Секреты астрономической жизни в горах Кавказа. Интервью с Алексеем Моисеевым
Панацея от Covid-19: начались доклинические испытания нейтрализующих антител к SARS-CoV-2
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии