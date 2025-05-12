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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +1007
Посты: 2203

Начался «золотой век» исследования астероидов, заявили эксперты

Эксперты NASA обсудили первые научные результаты миссии межпланетной автоматической станции «Люси» (Lucy), которая недавно передала на Землю первые изображения астероида Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson).

Сообщество
# Lucy
# NASA
# астероиды
# космос
Художественное изображение межпланетной автоматической станции «Люси» (Lucy) / © NASA
Художественное изображение межпланетной автоматической станции «Люси» (Lucy) / © NASA

По словам руководителя миссии Хэла Левисона, этот пролет вызвал множество вопросов, на которые предстоит ответить ученым. Все дело в особенной форме объекта, похожей на два соединенных рожка мороженого.

Астероид 52246 назван в честь палеоантрополога Дональда Джохансона, соавтора открытия знаменитого скелета австралопитека Люси. Миссия «Люси», стартовавшая 16 октября 2021 года, рассчитана на 12 лет и охватывает 11 астероидов — включая троянские астероиды Юпитера, которые зонд исследует в период с 2027 по 2033 год.

Пролет мимо Дональдджонансона 20 апреля, считается тренировочным перед основной частью миссии. Астероид, по словам ученых, представляет собой фрагмент древнего столкновения двух объектов, которые в конечном итоге каким-то образом соединились. Сейчас исследователи моделируют и рассматривают различные сценарии этого события. Кроме того, Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось ранее: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.

Ранее, в 2023 году, «Люси» пролетел мимо астероида Динкинеш, обнаружив у него спутник — двойной контактный объект, получивший название Селам.

Уникальность миссии «Люси»y в том, что она позволяет впервые близко изучать объекты, ранее известные лишь как «точки на небе». Это дает представление о ранней истории формирования планет. По словам специалиста NASA Томаса Стэтлера, сейчас начался «золотой век исследования астероидов».

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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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# Великобритания
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# научная фантастика
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# аукцион
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
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Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

Вася Пупкин
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Юрий Багов
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Городские фермы способны прокормить население среднего города после апокалипсиса

Gleb Frolov
7 часов назад
Незнание - сила, так что могу нести полную чушь. Сил мне хватит. Предельная скорость и скорость света совпадают не потому что это случайно, а потому

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

Юрий Багов
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Вывод - электроэнергетика и промышленность для испанцев слишком сложно и дорого. Пусть курорты строят

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