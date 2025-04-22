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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
20 минут назад
Рейтинг: +998
Посты: 2173

Зонд Lucy впервые запечатлел астероид Дональдджохансон с близкого расстояния

Межпланетная автоматическая станция Lucy («Люси») передала на Землю первые изображения астероида Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson), сделанные с расстояния в 960 километров от его поверхности.

Сообщество
# Lucy
# NASA
# астероиды
# космос
Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab
Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab

Новые снимки подтвердили гипотезу о том, что Дональдджохансон — контактно-двойное небесное тело. То есть оно образовалось в результате столкновения двух объектов.

Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.

Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab
Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab

Миссия Lucy в ближайшем будущем среди прочего изучит троянские астероиды. За 12 лет миссии зонд должен посетить 11 объектов.

В ноябре 2023-го аппарат уже совершил пролет такого объекта — астероида Динкинеш. Оказалось, у космического камня есть спутник, который назвали Селим.


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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
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# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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