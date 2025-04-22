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Зонд Lucy впервые запечатлел астероид Дональдджохансон с близкого расстояния
Межпланетная автоматическая станция Lucy («Люси») передала на Землю первые изображения астероида Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson), сделанные с расстояния в 960 километров от его поверхности.
Новые снимки подтвердили гипотезу о том, что Дональдджохансон — контактно-двойное небесное тело. То есть оно образовалось в результате столкновения двух объектов.
Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.
Миссия Lucy в ближайшем будущем среди прочего изучит троянские астероиды. За 12 лет миссии зонд должен посетить 11 объектов.
В ноябре 2023-го аппарат уже совершил пролет такого объекта — астероида Динкинеш. Оказалось, у космического камня есть спутник, который назвали Селим.
Итальянские ученые использовали электронный микроскоп и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию для анализа фолликулярной жидкости из женских яичников. Средний уровень микропластика в ней оказался довольно высоким, а разница между отдельными женщинами значительна. Это может указывать на связь образа жизни с выявленным микропластиком.
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Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен
Война за независимость североамериканских колоний от Англии началась 19 апреля 1775 года, ровно 250 лет назад. И они победили — несмотря на малочисленность, отсутствие промышленности и поддержки большинства населения этих самых колоний. Бессмысленным со стороны кажется даже причина конфликта: американцы начали его, чтобы не платить налоги, хотя платили их в 16 раз меньше англичан. Что на самом деле стало причиной войны? Как отсталая аграрная страна смогла выиграть у «мировой фабрики», которой в ту пору была Англия?
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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