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Зонд Lucy впервые запечатлел астероид Дональдджохансон с близкого расстояния

Межпланетная автоматическая станция Lucy («Люси») передала на Землю первые изображения астероида Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson), сделанные с расстояния в 960 километров от его поверхности.

Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab

Новые снимки подтвердили гипотезу о том, что Дональдджохансон — контактно-двойное небесное тело. То есть оно образовалось в результате столкновения двух объектов.

Дональдджохансон оказался немного крупнее, чем считалось: его длина составляет восемь километров, а ширина — 3,5 километра.

Астероид Дональдджохансон в объективе камер зонда Lucy / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab

Миссия Lucy в ближайшем будущем среди прочего изучит троянские астероиды. За 12 лет миссии зонд должен посетить 11 объектов.

В ноябре 2023-го аппарат уже совершил пролет такого объекта — астероида Динкинеш. Оказалось, у космического камня есть спутник, который назвали Селим.



