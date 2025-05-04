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Инфографика: самые надежные бренды подержанных автомобилей 2025 года

В современных условиях покупка нового автомобиля стала проблемой для многих семей, что подстегнуло спрос на рынке подержанных машин. Но не все подержанные авто одинаковы, и надежность играет важную роль в долгосрочных расходах на владение транспортным средством.

Инфографика: самые надежные бренды подержанных автомобилей 2025 года / © Visualcapitalist

Специалисты портала Visualcapitalist составили инфографику с лучшими брендами подержанных автомобилей 2025 года, используя данные ежемесячного журнала Consumer Reports.

Consumer Reports попросил своих читателей сообщить, как часто у них возникали проблемы с транспортными средствами за последние 12 месяцев. В анализе рассматривали только автомобили модельного ряда 2015-2020 годов.

По итогам опроса оказалось, что наиболее надежные подержанные автомобили — японские. Бренд Toyota и ее подразделение Lexus заняли первые два места, а Honda и Acura расположились на четвертой и пятой позиции рейтинга.