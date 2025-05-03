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Опубликован первый снимок Солнца, сделанный новым инструментом телескопа «Иноуэ»

Самый мощный в мире солнечный телескоп «Иноуэ» (назван в честь Дэниела Иноуэ, сенатора от штата Гавайи) сделал первые снимки нашей звезды с помощью своего нового инструмента Visible Tunable Filter (VTF).

Пятна на Солнце, изображение получено с помощью инструмента VTF / © National Solar Observatory (NSO), AURA, NSF

Созданная Институтом солнечной физики (KIS) в Германии, камера VTF представляет собой крупнейший в мире спектрополяриметр для получения изображений. Она фиксирует изображения в нескольких длинах волн и собирает данные о поляризации света, что позволяет ученым анализировать структуру магнитных полей, плазмы и других элементов солнечной атмосферы.

За одно наблюдение новый инструмент способен собрать более 10 миллионов спектров — графиков интенсивности света, по которым можно оценить температуру и силу магнитных полей на поверхности звезды.

VTF делает несколько сотен снимков всего за пару секунд, используя три синхронизированных камеры, которые работают на разных длинах волн. Объединяя эти изображения, ученые составляют трехмерное изображение структуры и свойств Солнца.

Благодаря мощному разрешению солнечного телескопа можно отслеживать изменения солнечных явлений в пространственных масштабах от 20 до 40 000 километров.