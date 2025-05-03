Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Опубликован первый снимок Солнца, сделанный новым инструментом телескопа «Иноуэ»
Самый мощный в мире солнечный телескоп «Иноуэ» (назван в честь Дэниела Иноуэ, сенатора от штата Гавайи) сделал первые снимки нашей звезды с помощью своего нового инструмента Visible Tunable Filter (VTF).
Созданная Институтом солнечной физики (KIS) в Германии, камера VTF представляет собой крупнейший в мире спектрополяриметр для получения изображений. Она фиксирует изображения в нескольких длинах волн и собирает данные о поляризации света, что позволяет ученым анализировать структуру магнитных полей, плазмы и других элементов солнечной атмосферы.
За одно наблюдение новый инструмент способен собрать более 10 миллионов спектров — графиков интенсивности света, по которым можно оценить температуру и силу магнитных полей на поверхности звезды.
VTF делает несколько сотен снимков всего за пару секунд, используя три синхронизированных камеры, которые работают на разных длинах волн. Объединяя эти изображения, ученые составляют трехмерное изображение структуры и свойств Солнца.
Благодаря мощному разрешению солнечного телескопа можно отслеживать изменения солнечных явлений в пространственных масштабах от 20 до 40 000 километров.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Генетики подтвердили устные предания народа Пикурис Пуэбло о прямом родстве с древними жителями Чако
Генетический анализ впервые подтвердил прямую связь современного коренного народа Пикурис Пуэбло с древними жителями региона каньона Чако. Исследование, инициированное самим племенем, показало непрерывную генетическую линию на протяжении последнего тысячелетия и помогло восполнить пробелы в устной истории народа.
Энтузиаст Тим Фрид почти два десятилетия извлекал змеиный яд и вводил его себе в малых дозах в своей лаборатории, в которую он превратил подвал собственного дома. Его рискованный поступок помог ученым разработать первую в мире сыворотку, которая может спасти жизнь от ядов самых смертоносных змей Земли.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
История знаменитых марок
Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнее
Петлевая квантовая гравитация: пространство-время, сшитое из кусочков
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии