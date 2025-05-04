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В США рассказали, что ждет танки в будущем

Министр армии США, бывший офицер бронетанковых войск и ветеран Иракской войны Дэниел Дрисколл дал небольшое интервью изданию Business Insider, в котором рассказал о будущем танков.

Американский танк M1 Abrams / © Creative Commons

По словам министра, тактика применения танков на поле боя из-за появления дронов-камикадзе, противотанковых ракет и других угроз значительно изменится. Они останутся на поле боя, но будут стоять на удаленных позициях, а первыми в наступление пойдут беспилотные машины.

Главными технологиями войны будущего Дрисколл назвал различные типы беспилотных систем, робототехнику, кибероружие, интеграцию человека и машины, улучшенные приборы ночного видения, более маневренные транспортные средства, а также быстрое поступление оперативной информации, которая поможет командирам принимать решения.