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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +1001
Посты: 2190

В США рассказали, что ждет танки в будущем

Министр армии США, бывший офицер бронетанковых войск и ветеран Иракской войны Дэниел Дрисколл дал небольшое интервью изданию Business Insider, в котором рассказал о будущем танков.

Сообщество
# оружие
# США
# танки
Американский танк M1 Abrams / © Creative Commons
Американский танк M1 Abrams / © Creative Commons

По словам министра, тактика применения танков на поле боя из-за появления дронов-камикадзе, противотанковых ракет и других угроз значительно изменится. Они останутся на поле боя, но будут стоять на удаленных позициях, а первыми в наступление пойдут беспилотные машины.

Главными технологиями войны будущего Дрисколл назвал различные типы беспилотных систем, робототехнику, кибероружие, интеграцию человека и машины, улучшенные приборы ночного видения, более маневренные транспортные средства, а также быстрое поступление оперативной информации, которая поможет командирам принимать решения.

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# рельсовый беспилотник
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Sci-Fi
# sci-fi art
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# Китай
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# научная фантастика
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# агрессия
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# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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