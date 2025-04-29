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«Роскосмос» запустит к Луне шесть автоматических аппаратов

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече руководителями космических агентств стран БРИКС сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС, практически готов. И поделился подробностями о лунной программе.

Проект станции «Луна-28» / © АО «НПО Лавочкина»

Баканов рассказал о планах запустить шесть автоматических аппаратов для дистанционных и контактных исследований естественного спутника Земли. Среди них будут орбитальные «Луна-26» и «Луна-29», а также посадочные модули «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28» и «Луна-30». Сроки их пуска глава «Роскосмоса» не обозначил.

Кроме того, Баканов отметил, что инициатива России и Китая по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается. К проекту уже присоединились 13 государств.