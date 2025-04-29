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Александр Речкин
Александр Речкин
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Посты: 1191

«Роскосмос» запустит к Луне шесть автоматических аппаратов

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече руководителями космических агентств стран БРИКС сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС, практически готов. И поделился подробностями о лунной программе.

Сообщество
# космос
# Луна
# РОС
# Роскосмос
Проект станции «Луна-28» / © АО «НПО Лавочкина»
Проект станции «Луна-28» / © АО «НПО Лавочкина»

Баканов рассказал о планах запустить шесть автоматических аппаратов для дистанционных и контактных исследований естественного спутника Земли. Среди них будут орбитальные «Луна-26» и «Луна-29», а также посадочные модули «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28» и «Луна-30». Сроки их пуска глава «Роскосмоса» не обозначил.

Кроме того, Баканов отметил, что инициатива России и Китая по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается. К проекту уже присоединились 13 государств.

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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Юлия Трепалина

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# успеваемость
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В космической области, которую десятилетиями считали «‎пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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