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В США выбрали победителя боя между Т-90 и Challenger 3

Танк Т-90 / © «Ростех»

По мнению эксперта, в конструкции Challenger 3 учтены основные недостатки его предшественника — Challenger 2. В частности, новую боевую машину оснастят 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, модульной броней, усовершенствованной активной защитой и более мощной версией двигателя.

К преимуществам разработанного в 1990-х годах Т-90 автор отнес 125-миллиметровую пушку, которая превосходит аналоги в НАТО, а также компактную, низкопрофильную конструкцию и автомат заряжания.

Отвечая вопрос, какой танк победит в столкновении, Ларсон отдал пальму первенства Т-90, объяснив свой выбор реальным боевым опытом российского танка.