  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +999
Посты: 2182

В США выбрали победителя боя между Т-90 и Challenger 3

Военный журналист Калеб Ларсон сравнил возможности российского основного танка Т-90 с будущей боевой машиной Великобритании Challenger 3.

Сообщество
# оружие
# Т-90
# танки
Танк Т-90 / © «Ростех»
Танк Т-90 / © «Ростех»

По мнению эксперта, в конструкции Challenger 3 учтены основные недостатки его предшественника — Challenger 2. В частности, новую боевую машину оснастят 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, модульной броней, усовершенствованной активной защитой и более мощной версией двигателя.

К преимуществам разработанного в 1990-х годах Т-90 автор отнес 125-миллиметровую пушку, которая превосходит аналоги в НАТО, а также компактную, низкопрофильную конструкцию и автомат заряжания.

Отвечая вопрос, какой танк победит в столкновении, Ларсон отдал пальму первенства Т-90, объяснив свой выбор реальным боевым опытом российского танка.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Астрономия: галактики
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Техника Победы. Отечественные изобретения, приблизившие Победу
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Развитие млекопитающих в мезозое
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Апр
800
Воскрешая древних — изобретая новых: зачем нам киберволки и мамонты из пробирки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
700
Блуждающие звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
25 апреля
НИУ ВШЭ

Ученые составили рейтинг черт идеального спутника жизни

Международная команда ученых, куда вошли исследователи НИУ ВШЭ, опросила более десяти тысяч человек из 43 стран, чтобы выяснить, насколько идеальный образ возлюбленного совпадает с тем, кого люди выбирают в реальности, и как это связано с удовлетворенностью отношениями. Исследователи составили на основе опроса два рейтинга — качеств идеального спутника жизни и черт, которые люди больше всего ценят в своем реальном партнере.

НИУ ВШЭ
# брак
# идеальный партнер
# отношения
# партнер
# романтические отношения
25 апреля
Редакция Naked Science

ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета

В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.

Климат
# Евросоюз
# природный газ
# Россия
# экономика
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Вчера, 10:27
Полина Меньшова

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
24 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# грунтовый аккумулятор
# КПД
# струнные технологии
# теплообменник
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

    Вчера, 19:35

  2. Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

    Вчера, 11:01

  3. Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

    Вчера, 10:27

  4. Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

    Вчера, 09:38
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

22 апреля

Последние комментарии

Стэн Станиславский
28 минут назад
Николай, вы соврали, когда писали, что нет никаких проблем с химической устойчивостью гептила - меж тем они есть, и огромные, которые налагают целый

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Стэн Станиславский
37 минут назад
Николай, нет никаких проблем в использовании соленой воды. После нее достаточно ее смыть небольшим количеством пресной воды - и вуаля, нет никакой

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Стэн Станиславский
47 минут назад
Степан, в средней полосе чего только нет. Вот только вулкан в Индонезии, то есть находится недалеко от Индии, то есть по факту ищут под фонарем, как в

Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

Николай Цыгикало
4 часа назад
Иван, для "Союзов" и ракет аналогичного класса мощности в этом нет нужды, и "Протоны" изначально обходились без воды как боевые ракеты с большим

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Vladislav Fomenko
4 часа назад
Стас, не переименовали же, а после ряда катастроф с Дугласами их удачно агрессивно купили. Разве нет? Вопрос же что именно сделал Фреско остаётся

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Anatoliy Pilguy
8 часов назад
Петр, еще бы в человеке была разумность)) А свистеть на уровне классического работяги начитанного ии давно научился

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Иван Колупаев
8 часов назад
Николай, на Байконуре я так понимаю обходятся берушами? 🙂 не видел чтобы там старт водой поливали. Что вода нужна для шумоподавления я слышал

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

perfect_genius
8 часов назад
Ничего впечатляющего - самые обычные Звёздные Войны.

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

perfect_genius
8 часов назад
Будто это что-то сложное.

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

Степан Жук
8 часов назад
Антарктида - один из самых засушливых материков, если не самый. Правильно в конце статьи отметили, что засуха - это ещё не значит жара.

Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

Степан Жук
9 часов назад
Стэн, в средней полосе есть отложения пепла? Статью то читали?

Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

Стас Вихров
9 часов назад
"Окружающий мир постоянно усложняется." - почему? я считаю, что наоборот упрощается. как минимум сейчас мало кому нужно думать о том, что бы не

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

perfect_genius
9 часов назад
Я про загрузку личности в компьютер и конвертацию мозга на искусственный аналог. Опасности из космоса, да и техногенные, не будут ждать и щадить

«Мир Дикого Запада»: что о нем думают ученые

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
СК, и Вы уверены что останутся отдельные личности современные homo? напрасно, для этого маловато раиональных оснований. дождёмся 2061 года; если

«Мир Дикого Запада»: что о нем думают ученые

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
И.К, возможно дело совсем не в коде, а в аппаратных особенностях используемых карт (H100?) - либо некие 'предиктивные' механизмы используют,

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Николай Цыгикало
9 часов назад
Иван, дело не в этом. Какой бы ни был газоотводный канал, с некоторого уровня мощности ракеты это не отменит использование воды. Ибо вода нужна

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Стас Вихров
10 часов назад
Vladislav, к слову - Фреско работал инженером в Дугласе (после переименовали в боинг). Так что в авиации разбирался.

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

J M
10 часов назад
Здесь в комментариях ошибочно называют ИИ алгоритмом. Это в корне неверно и так же ложно, как и использование термина "интеллект" применительно к

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Стас Вихров
10 часов назад
читал что недавно провели сравнение. группе людей показывали картинки - часть нарисовали известные кожаные, часть нейросеть. людям не говорили кто

Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

Devoid Sharlo
11 часов назад
Да нет, ребят, просто СМИ и "учёным" нужно меньше пиз... Тогда люди не станут шарахаться от таких "честных и неподкупных" специалистов, а им не нужно

Люди поверили в теории заговора, чтобы ощутить свою значимость

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно