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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +649
Посты: 1936

В Китае рассказали о подготовке пилотируемой миссии на Луну

Планы КНР по отправке тейконавтов на Луну к 2030 году остаются в силе. Сегодня в стране идут масштабные испытания космических аппаратов «Мэнчжоу» и «Лань Юэ».

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
Рендер пилотируемого корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Рендер пилотируемого корабля «Мэнчжоу» / © CNSA

«Общая разработка различных компонентов для пилотируемой лунной миссии <…> идет гладко. Компоненты ракеты „Чанчжэн-10“ и пилотируемого корабля „Мэнчжоу“ проходят испытания, как и планировалось», — заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Линь Сицян.

Рендер посадочного лунного модуль «Лань Юэ» / © CNSA
Рендер посадочного лунного модуль «Лань Юэ» / © CNSA

По данным CMSA, следующие испытания сосредоточатся на безопасности и надежности трехступенчатой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-10», пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу» и лунного посадочного модуля «Лань Юэ».

В ближайшее время технические специалисты проведут комплексную проверку посадки и взлета лунного модуля, испытания зажигания двигателей ракеты и полета на малой высоте.

«Мы приложим все усилия для успешного завершения всех испытаний, чтобы заложить прочную основу для отправки людей на Луну в запланированные сроки», — подытожил Линь.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

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