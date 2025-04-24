Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Петербурге, предположительно, стартовало строительство второго по высоте здания в мире

Пользователи соцсетей поделились снимками со строительной площадки двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3», которые появятся на берегу Финского залива в Северной столице России.

Рендер башни «Лахта Центр — 2» / © АО «Синергия»

На строительной площадке заметили активное движение техники: работают краны, буровые установки, похоже, что идут работы над сваями фундамента. Официальной информации пока нет, поэтому до конца не ясно, тестовое ли это бурение или уже стартовали первые работы непосредственно над фундаментом башни.

Строительная площадка «Лахта Центр — 2» / © «Небоскребы России»

Напомним, небоскреб «Лахта Центр — 2», высота которого составит 703 метра, собираются завершить до 2031 года. Новая башня станет вторым по высоте зданием в мире.

Строительная площадка «Лахта Центр — 2» / © «Небоскребы России»