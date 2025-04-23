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Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Пластик повсюду — от самой обычной упаковки товаров народного потребления до важнейших медицинских инструментов. Однако, когда эти вещи приходят в негодность, они не исчезают просто так, а остаются в окружающей среде на десятилетия, даже столетия, представляя долгосрочную угрозу. Только 9% пластика во всем мире перерабатывается.

Инфографика: сколько времени разлагается пластик / © Visualcapitalist

По данным Chariot Energy, окурки разлагаются в земле пять лет, пластиковые пакеты — в течение 20 лет, пластиковые стаканчики для кофе — в течение 30 лет, пластиковые трубочки — 200 лет, кольца от бутылок газировки — 400 лет, а пластиковые бутылки — 450 лет. Предметы повседневной гигиены, такие как зубные щетки и подгузники, разлагаются примерно 500 лет — столько же, сколько пенополистирол.

Однозначный рекордсмен в этой области — рыболовная леска: она может сохраняться в окружающей среде 600 лет и особенно вредна для морских обитателей, которые часто запутываются и погибают.

Также отметим, что пластик обычно можно переработать только один или два раза, прежде чем он станет непригодным к использованию. Это означает, что даже переработанный пластик в итоге окажется на свалке, будет сожжен или попадет в океан.