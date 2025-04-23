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Blue Skies Space создаст созвездие спутников для изучения периода ранней Вселенной

Итальянское космическое агентство выбрало компанию Blue Skies Space для создания флота аппаратов миссии RadioLuna. Целью станет измерение слабых радиоволн, которые ученые называют сигналом темных веков, эпохи ранней Вселенной, примерно от 400 тысяч до 550 миллионов лет после Большого взрыва.

Художественное изображение спутников Blue Skies Space на окололунной орбите / © Blue Skies Space

Эти радиосигналы трудно обнаружить на Земле из-за значительного количества помех, создаваемых деятельностью людей. Поэтому идея RadioLuna заключается в том, чтобы зафиксировать сигналы на окололунной орбите.

Спутниковая сеть RadioLuna будет использовать небольшие кубсаты, оснащенные датчиками, которые должны регистрировать реликтовое излучение.

Пока стоимость проекта не озвучена. Когда его реализуют — тоже еще не известно.