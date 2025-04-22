Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который сейчас проходит летные испытания в Калифорнии, станет одним из самых малозаметных самолетов из когда-либо построенных. Но сможет ли Россия сбить его в случае гипотетического конфликта? На этот вопрос попытался дать ответ обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Northrop Grumman

По мнению автора статьи, ракеты класса «земля — воздух», которые используются в российских зенитных ракетных системах С-400 и С-500, могут представлять значительную угрозу для B-21 Raider. Особенно если удастся обнаружить американский бомбардировщик заранее с помощью радаров.

К тому времени, когда B-21 Raider войдет в состав Военно-воздушных сил США, у России должен появиться стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Он тоже сможет противостоять B-21 Raider.