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«Джеймс Уэбб» запечатлел самого далекого «близнеца» Млечного Пути
Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружили самую далекую и, следовательно, самую раннюю спиральную галактику. Она существовала всего через миллиард лет после Большого взрыва.
Астрономы назвали сверхмассивную спиральную галактику Чжулун (или Дракон со свечой) — в честь могущественного красного дракона из китайской мифологии, который делает возможным смену дня и ночи, открывая и закрывая глаза.
Диск галактики Чжулун простирается на 60 000 световых лет и содержит более 100 миллиардов солнечных масс в звездах — эти параметры вполне сопоставимы с нашим Млечным Путем.
Ранее считалось, что подобные спиральные структуры сформировались в течение миллиардов лет, а существование массивных галактики не предполагалось вовсе, поскольку считалось, что они образовывались из более мелких, сливаясь.
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Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.
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Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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