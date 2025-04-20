  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +997
Посты: 2170

«Джеймс Уэбб» запечатлел самого далекого «близнеца» Млечного Пути

Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружили самую далекую и, следовательно, самую раннюю спиральную галактику. Она существовала всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# космос
Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)
Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)

Астрономы назвали сверхмассивную спиральную галактику Чжулун (или Дракон со свечой) — в честь могущественного красного дракона из китайской мифологии, который делает возможным смену дня и ночи, открывая и закрывая глаза.

Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)
Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)

Диск галактики Чжулун простирается на 60 000 световых лет и содержит более 100 миллиардов солнечных масс в звездах — эти параметры вполне сопоставимы с нашим Млечным Путем.

Ранее считалось, что подобные спиральные структуры сформировались в течение миллиардов лет, а существование массивных галактики не предполагалось вовсе, поскольку считалось, что они образовывались из более мелких, сливаясь.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Борщевик Сосновского и другие инвазии
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Николай Федоров: воскрешение в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Рога времени: путешествие в прошлое полорогих
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Математика: площади и объемы
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Путешествие на Марс: когда мы будем летать в отпуск на другие планеты?
Русское географическое общество
Москва
Лекция
22 Апр
600
Пища как часть культуры: кулинарные традиции майя
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Апр
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
600
Неизвестное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
Позавчера, 13:32
Березин Александр

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# США
Вчера, 15:34
Любовь

В системе Kepler-139 обнаружили «невидимую» планету

До недавнего времени считалось, что вокруг солнцеподобной звезды Kepler-139, наблюдаемой с помощью одноименного космического телескопа NASA, обращаются четыре планеты. Однако теперь астрономы из Принстонского университета (США) сообщили об открытии в системе еще одного «невидимого» мира — Kepler-139f.

Астрономия
# Кеплер
# космический телескоп
# планетные системы
# солнцеподобные звезды
# транзитный метод
# экзопланеты
15 апреля
НИУ ВШЭ

Российские ученые разработали тест для проверки надежности алгоритмов прогноза рецидива рака

В биомедицинских исследованиях алгоритмы машинного обучения часто используются для анализа данных, например для предсказания рецидива рака. Однако не всегда ясно, находят ли эти алгоритмы значимые закономерности или подстраиваются под случайные шумы в данных. Ученые из НИУ ВШЭ, ИБХ РАН и МГУ разработали тест, который позволяет определить эту разницу. Он может стать важным инструментом для проверки надежности алгоритмов в медицине и биологии.

НИУ ВШЭ
# рак
# раковые клетки
# рецидив
# рецидив рака
# тест
16 апреля
ПНИПУ

Новое удобрение из струвита повысило урожайность без вреда природе

Современное сельское хозяйство сталкивается с серьезными экологическими и агротехническими проблемами, которые связаны с использованием традиционных минеральных удобрений. Большинство из них быстро растворяются, вымываются из почвы и загрязняют водоемы, вызывая гибель экосистем. Ученики Политехнической школы под руководством ученых Пермского Политеха разработали удобрение нового состава: оно не только повышает урожайность, но также дольше действует и снижает нагрузку на окружающую среду.

ПНИПУ
# минеральные удобрения
# удобрение
# урожайность
# экология
15 апреля
НовГУ

Новгородцы разработали VR-перчатки для проведения виртуальных операций

Оснащенные высокочувствительными датчиками, разработанные новгородцами перчатки, будут отслеживать малейшее движение пальцев и кистей рук и проводить операции с помощью VR-симулятора. Это позволит вывести качество медицинского образования и станет помощником для практикующих хирургов.

НовГУ
# виртуальная реальность
# виртуальные операции
# перчатки
# хирурги
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

    3 часа назад

  2. Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

    4 часа назад

  3. В системе Kepler-139 обнаружили «невидимую» планету

    Вчера, 15:34

  4. Изолированную популяцию бабочек признали новым видом

    Вчера, 14:52
Выбор редакции

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Вчера, 13:42

Последние комментарии

Павел Зеленихин
1 час назад
Стас, Если стаканчик пластифицирован, что весьма вероятно, то получаете микрочастицы пластика. Если нет - то микрочастицы целлюлозы. В любом

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Vlad Ok
1 час назад
Стас, чойта? )

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Стас Вихров
2 часа назад
глупое исследование. соитие должно происходить только, если есть цель зачатия дитя.

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Стас Вихров
2 часа назад
а я каждый день пью кофе из бумажного стаканчика. из-за того что лень мыть стеклянный.

В жидкости из женских яичников нашли тысячи частиц микропластика на каждый миллилитр

Сергей Мишин
2 часа назад
Посмотри видео Бориса Марценкевича и всё поймёте . И о этом чуде и оттупом авторе этой статьи

Китайский экспериментальный ториевый реактор впервые перезагрузили топливом

Александр Березин
2 часа назад
Александр, еще раз повторю то, что уже сказал выше: североамериканские колонии Англии по доходам населения превосходили Англию и любой

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
3 часа назад
Александр, я не думаю, что тут надо что-то удалять.

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
3 часа назад
Иван, Канада на практике стала независимой только в XX веке -- до Вестминистерского статуса у нее не было самостоятельности даже во внутренней

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

ulogin_vkontakte_36459212
11 часов назад
Станислав, вы бы следили за китайскими публикациями. У них самолет "5 поколения" делится на версии 1.0 и 2.0. В чем разница? 1.0 шли российские двигатели,

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Валентин Чернов
11 часов назад
Обратите внимание на "бахрому" вдоль всей линии несущих плоскостей. Полагаю, что это элероны...обеспечивающие самолету новый аспект

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Николай Григорьев
11 часов назад
Какие спутники?? Кусок забора в подмосковном лесу лежит.. И бликует

На картах Google обнаружили спутник Starlink

Иван Колупаев
15 часов назад
Степан, иначе зачем бы колонисты так стремились в Америку? За лучшей жизнью они туда ехали.

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Иван Колупаев
15 часов назад
Александр, а что не так с Канадой и Австралией? Независимость они получили, а слова "чуть позже" можно трактовать очень широко 😏 Канада получила

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр С
17 часов назад
Александр, понял, тогда свой комментарий удалю.

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр С
17 часов назад
Александр, вы опять проводите некорректное сравнение с нынешним высокоразвитым капитализмом. Североамериканские колонии в 18 веке находились на

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
17 часов назад
Александр, "Александр, в слаборазивтом обществе значение имеет абсолютная величина налогов, а не относительная, поэтому сравнения с современным

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр С
17 часов назад
Александр, в слаборазивтом обществе значение имеет абсолютная величина налогов, а не относительная, поэтому сравнения с современным

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
18 часов назад
Степан, " серьёзно 🤣". Да, абсолютно серьезно, по ссылке в соответствующем месте текста легко глянуть и на конкретные цифры. "То есть,

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
18 часов назад
Александр, "Высокие налоги, наряду с другими феодальными пережитками, тормозили развитие капитализма в Европе (в т.ч. в Англии, а особенно в

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Александр Березин
18 часов назад
Александр, прошел по вашей ссылке, увидел первый комментарий там -- кажется, дело раскрыто (см. скриншот).

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех времен

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно