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«Джеймс Уэбб» запечатлел самого далекого «близнеца» Млечного Пути

Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружили самую далекую и, следовательно, самую раннюю спиральную галактику. Она существовала всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)

Астрономы назвали сверхмассивную спиральную галактику Чжулун (или Дракон со свечой) — в честь могущественного красного дракона из китайской мифологии, который делает возможным смену дня и ночи, открывая и закрывая глаза.

Увеличенное изображение Чжулуна — самой далекой спиральной галактики, когда-либо обнаруженной JWST / © NASA / CSA / ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive)

Диск галактики Чжулун простирается на 60 000 световых лет и содержит более 100 миллиардов солнечных масс в звездах — эти параметры вполне сопоставимы с нашим Млечным Путем.

Ранее считалось, что подобные спиральные структуры сформировались в течение миллиардов лет, а существование массивных галактики не предполагалось вовсе, поскольку считалось, что они образовывались из более мелких, сливаясь.