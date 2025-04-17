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Олег Гончар
Олег Гончар
2 часа назад
Рейтинг: +645
Посты: 1924

Сторонники теорий заговора заявили, что полет New Shepard с женским экипажем на борту — фейк

Нелепая оплошность породила в Сети теории заговора о том, что недавно состоявшийся суборбитальный полет New Shepard компании Blue Origin с женским экипажем на борту был подделкой. 

Сообщество
# Blue Origin
# New Shepard
Скриншот из видео с дверью капсулы New Shepard, который вызвал сомнения у сторонников теории заговора / © Blue Origin
Скриншот из видео с дверью капсулы New Shepard, который вызвал сомнения у сторонников теории заговора / © Blue Origin

После приземления капсулы New Shepard основатель Blue Origin Джефф Безос с гордостью открыл люк с помощью специального инструмента, чтобы поприветствовать, вернувшихся из полета женщин. Однако на кадрах, снятых всего несколькими минутами ранее, видно, что дверь капсулы открывается изнутри, а затем поспешно закрывается.

© Blue Origin

Сторонники теорий заговора ухватились за этот странный момент, назвав его «неопровержимым доказательством» того, что миссия была фальшивкой. По их мнению, герметичная капсула не может быть оснащена легко открывающейся дверью. Скептики сослались на возвращение астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, когда инженеры в течение нескольких минут пытались открыть люк космического корабля Crew Dragon. Поэтому легкость, с которой открылась дверь капсулы New Shepard, вызвала сомнения. Ряд комментаторов также отметили, что после приземления капсула выглядела идеально чистой и безупречной.

Эксперты объяснили: эти факты связаны с тем, что капсула едва успела добраться до космоса и сразу вернулась на Землю, поэтому она не подвергалась его воздействию, как аппараты, направляющиеся на МКС. Также New Shepard не обязательно иметь специальные двери, открывающиеся наружу, как у Crew Dragon, но эти объяснения вряд ли были восприняты всерьез сторонниками теории заговора.

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