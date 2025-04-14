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Город-небоскреб «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии начал расти вверх

Строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM / Giles Pendleton

На фото Пендлтона видно, что рабочие уже залили бетонное основание для части города-небоскреба, который однажды должен достичь в ширину 200 метров, в высоту — 500 метров, в длину — 170 тысяч метров.

Работы по укладке фундамента в нескольких секциях «Зеркальной линии» подошли к концу, теперь небоскреб начинает расти вверх.