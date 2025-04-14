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Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях

Специалисты Королевского и Имперского колледжей Лондона заявили, что им удалось впервые вырастить человеческие зубы в лаборатории.

Выращенный в лаборатории зуб, созданный из клеток пациента, может будет интегрировать в челюсть / © Getty Images

По данным издания Telegraph, ученые с помощью разработанного материала воссоздали имитирующую среду, необходимую для развития зуба. Она позволяет клеткам посылать сигналы и формировать зуб, который в дальнейшем можно либо поместить в челюсть пациента для роста и развития либо имплантировать сразу готовый орган.

Выращенные зубы — прочнее и долговечнее имплантов, к тому же они не будут подвержены риску отторжения. По мнению специалистов, новая технология произведет революцию в сфере восстановления зубов.