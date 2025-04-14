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«Хаббл» запечатлел смерть гигантской звезды

Планетарная туманность Kohoutek 4-55/ © ESA / Hubble & NASA, K. Noll

Новый снимок показывает планетарную туманность под названием Kohoutek 4-55, которая расположена всего в 4600 световых годах от Земли по направлению к созвездию Лебедя.

Планетарные туманности образуются при сбросе внешних слоев красного гиганта или сверхгиганта на завершающей стадии его эволюции. Эти объекты существуют всего несколько десятков тысяч лет, что крайне мало по астрономическим меркам. В нашей галактике известно около 1500 планетарных туманностей, в том числе и Kohoutek 4-55.