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Инфографика: наиболее пострадавшие от землетрясений страны в 2024 году

Специалисты портала Visualcapitalist с помощью данных приложения Earthquakes List, которое отслеживает землетрясения, произошедшие в мире, опубликовали инфографику с наиболее пострадавшими странами в прошлом году.

Инфографика: самые пострадавшие от землетрясений страны в 2024 году / © visualcapitalist

При составлении рейтинга учитывали только землетрясения магнитудой выше 4, эпицентры которых располагались в радиусе 300 километров от границ той или иной страны.

В 2024 году в Мексике произошло 1971 землетрясение магнитудой от 4, что стало самым высоким показателем. На втором месте — Индонезия, 1872 землетрясения. Магнитуда самого сильного землетрясения в обеих странах составила 6,4.

Япония заняла третье место (1563), однако именно там зафиксировали самое сильное и смертоносное землетрясение (магнитуда — 7,5). Оно случилось в первый день нового года, вызвало масштабные разрушения, цунами и повлекло гибель людей.

По данным рейтинга, Россия расположилась на 17-м месте: в прошлом году здесь произошло 292 землетрясения магнитудой более 4.