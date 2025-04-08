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Инфографика: наиболее пострадавшие от землетрясений страны в 2024 году
Специалисты портала Visualcapitalist с помощью данных приложения Earthquakes List, которое отслеживает землетрясения, произошедшие в мире, опубликовали инфографику с наиболее пострадавшими странами в прошлом году.
При составлении рейтинга учитывали только землетрясения магнитудой выше 4, эпицентры которых располагались в радиусе 300 километров от границ той или иной страны.
В 2024 году в Мексике произошло 1971 землетрясение магнитудой от 4, что стало самым высоким показателем. На втором месте — Индонезия, 1872 землетрясения. Магнитуда самого сильного землетрясения в обеих странах составила 6,4.
Япония заняла третье место (1563), однако именно там зафиксировали самое сильное и смертоносное землетрясение (магнитуда — 7,5). Оно случилось в первый день нового года, вызвало масштабные разрушения, цунами и повлекло гибель людей.
По данным рейтинга, Россия расположилась на 17-м месте: в прошлом году здесь произошло 292 землетрясения магнитудой более 4.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
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