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«Хаббл» рассмотрел более 2500 новорожденных звезд в соседней галактике
Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Хаббл». На нем запечатлено молодое звездное скопление NGC 346, которое расположено на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от Земли, по направлению к созвездию Тукан, в Малом Магеллановом Облаке.
В NGC 346 — более 2500 новорожденных звезд, причем самые массивные из них во много раз превосходят Солнце и на изображении горят ярким голубым светом. Розовая туманность и темные клубящиеся облака — остатки вещества, из которых появились звезды.
Благодаря «Хабблу» ученые смогли раскрыть секреты звездообразования в NGC 346. Используя наблюдения, сделанных с разницей в 11 лет, они проследили изменения положения звезд и обнаружили, что светила движутся по спирали к центру скопления. Это движение возникает за счет потока газа из внешней части NGC 346, который подпитывает звездообразование в центре турбулентного облака.
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В компаниях принято выбирать фоновую музыку так, чтобы композиции понравились посетителям. Однако, как выяснили исследователи из США, музыка влияет и на состояние сотрудников, а значит и на эффективность фирмы.
При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?
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Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
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