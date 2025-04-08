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«Хаббл» рассмотрел более 2500 новорожденных звезд в соседней галактике

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Хаббл». На нем запечатлено молодое звездное скопление NGC 346, которое расположено на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от Земли, по направлению к созвездию Тукан, в Малом Магеллановом Облаке.

Молодое звездное скопление NGC 346 / © ESA / Hubble & NASA, A. Nota, P. Massey, E. Sabbi, C. Murray, M. Zamani (ESA / Hubble)

В NGC 346 — более 2500 новорожденных звезд, причем самые массивные из них во много раз превосходят Солнце и на изображении горят ярким голубым светом. Розовая туманность и темные клубящиеся облака — остатки вещества, из которых появились звезды.

Благодаря «Хабблу» ученые смогли раскрыть секреты звездообразования в NGC 346. Используя наблюдения, сделанных с разницей в 11 лет, они проследили изменения положения звезд и обнаружили, что светила движутся по спирали к центру скопления. Это движение возникает за счет потока газа из внешней части NGC 346, который подпитывает звездообразование в центре турбулентного облака.