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Экранизация Death Stranding сдвинулась с мёртвой точки

Экранизация культовой игры Death Stranding, анонсированная в 2022 году, получила режиссёра. Постановкой займётся Майкл Сарноски, известный по триллеру «Свинья» с Николасом Кейджем и новому постапокалиптическому хоррору «Тихое место: День первый». Он также напишет сценарий фильма.

Игра Death Stranding / © Kojima Productions

Как сообщает издание Deadline, картина может оказаться фильмом-катастрофой, а сюжет будет сосредоточен на событиях, предшествующих первой части игры. В центре истории — разрушение цивилизации, массовое вымирание и появление загадочных существ, пришедших с так называемого Берега.

Интересно, что Death Stranding изначально разрабатывалась как игра с акцентом на социальное взаимодействие. Несмотря на одиночный формат, игроки могут незримо помогать друг другу, оставляя в мире следы своего присутствия — например, лестницы, мосты или предупреждающие знаки. Этот «асинхронный мультиплеер» стал одной из главных находок проекта и получил высокую оценку критиков.

За развитие проекта отвечает студия A24 совместно с Kojima Productions. Все творческие решения, включая сценарную концепцию и визуальные решения, будут согласовываться с автором оригинальной игры Хидэо Кодзимой.

Информацию о кастинге и дате премьеры обещают раскрыть позднее.