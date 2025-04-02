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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +989
Посты: 2134

SpaceX показала видео с полярными регионами Земли, сделанное с борта корабля миссии Fram2

Пресс-служба космической компании Илона Маска опубликовала видеоролик, демонстрирующий виды полярных регионов Земли с борта пилотируемого корабля Crew Dragon Resilience. Он 1 апреля отправился на полярную орбиту с экипажем из четырех человек в рамках миссии Fram2.

Сообщество
# Fram2
# SpaceX
# космос
SpaceX показала видео с полярными регионами Земли, сделанное с борта корабля миссии Fram2 – иллюстрация к материалу на Naked Science
Снимок полярного региона Земли, сделанный с борта корабля миссии Fram2 / © SpaceX

Кроме того, SpaceX сообщила, что экипаж миссии в первый день на орбите приступил к исследовательской работе, в том числе к изучению того, как на человеческое тело адаптируется к условиям космического полета, и принял участие в конкурсе радиолюбителей.

© SpaceX

Среди будущих исследований пятидневной миссии — первый рентгеновский снимок, сделанный в космосе, выращивание грибов для питания и обеспечения продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе, а также оценка устройств для ограничения кровотока, которые помогут астронавтам получать пользу от интенсивных физических упражнений на орбите.

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Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.

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Игорь Байдов

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В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.

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R R
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А. К.
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Александр, я же буквально озвучил вам цифры из вашего же графика научной работы. И вообще вся работа если ее внимательно посмотреть даёт именно

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bangladesh
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Прекрасная статья!

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Иван Колупаев
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Александр Березин
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Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Vahe A
13 часов назад
Александр, дайте ссылки на исследовния про амишей с нормальными параметрами.

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Vahe A
13 часов назад
Иван, сравните скорость развития ИИ и скорость развития ракет.У нас раньше будут "разумные" роботы,чем колония на марсе,которую построить та еще

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Sam Dowson
14 часов назад
Oleg, если бы они хотели просто посмотреть, то копали бы узкие норы в руинах, чтобы тело пролезло, а не строили новые входы в комплекс.

Бомбардировщики B-2 Spirit применили мощнейшие бомбы против хуситов, но не смогли уничтожить цели

Oleg Kalachov
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Не понятно почему на основании что хуситы пытаются прокопать новые входы, утверждается что цель не уничтожена. Может там все уже в труху, а хуситы

Бомбардировщики B-2 Spirit применили мощнейшие бомбы против хуситов, но не смогли уничтожить цели

Дмитрий Филимонов
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Подтверждаю! Именно эти чувства и вызывает хорошая научная фантастика, которая таким образом по сути есть добро)

Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Александр Березин
19 часов назад
А., вы смотрите не туда. Посмотрите на график из научной работы, которую я приложил. Ваши вычисления плохи тем, что не учитывают эффект нового ввода,

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А. К.
20 часов назад
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