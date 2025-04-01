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В США испытают технологию дозаправки спутников на орбите

Космические силы США готовят серию экспериментов по испытанию технологий дозаправки спутников на орбите. Плановые демонстрации, известные как Tetra-5 и Tetra-6, будут оценивать оборудование для дозаправки от компаний Astroscale, Northrop Grumman и Orbit Fab.

Художественное изображение дозаправки спутников в космосе / © Orbit Fab

В рамках миссии Tetra-5, которая запланирована на 2026 год, на орбиту отправятся два небольших аппарата, оснащенных специализированным клапаном, который позволяет выполнять заправку топливом на орбите. Спутники построит компания Orbit Fab.

Один из аппаратов состыкуется с «топливным депо» Orbit Fab, разработанным при поддержке Пентагона. Второй протестирует совместимость с орбитальным заправщиком компании Astroscale, который создается в партнерстве с Космическим командованием США.

Годом позже, в 2027-м, в рамках миссии Tetra-6 испытают модуль пассивной дозаправки PRM (Passive Refueling Module) от Northrop Grumman. Во время эксперимента на орбиту отправится спутник, оснащенный интерфейсом PRM, который попытается состыковаться с танкером ROOSTER-5 (Rapid On-orbit Space Technology Evaluation Ring) от Northrop Grumman.

Успешные испытания дозаправки на орбите смогут кардинально изменить космические операции, продлив срок службы спутников и снизив затраты на замену устаревших аппаратов.