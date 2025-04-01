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Blue Origin завершила расследование причин неудачного возврата и посадки первой ступени New Glenn

Первый пуск ракеты New Glenn / © Blue Origin

Хотя вторая ступень носителя достигла орбиты, первая ступень не смогла благополучно вернуться и сесть на посадочное судно Blue Origin в Атлантическом океане, как планировалось. Оказалось, эта попытка не увенчалась успехом из-за неудачи с перезапуском двигателей BE-4.

Инженеры компании определили семь корректирующих мер, которые смогут устранить эти проблемы при новой попытке пуска New Glenn. Он состоится уже в конце весны.