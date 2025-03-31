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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 минуты назад
Рейтинг: +354
Посты: 618

Опубликованы снимки, победившие на конкурсе аэрофотосъемки SkyPixel

Сайт SkyPixel подвел итоги 10-го ежегодного конкурса аэрофотосъемки. На состязание поступило примерно 140 тысяч заявок. Лучшим признали снимок цепочки следов, оставленных на снегу японским журавлем, — его прислал пользователь с ником Gangerqia.

Сообщество
# аэрофотосъемка
# дроны
# фотографии
 Снимок победителя конкурса SkyPixel / © Gangerqia
 Снимок победителя конкурса SkyPixel / © Gangerqia
Озеро после схода снега создало картину диалога природы и человека / © 王 汉冰
Озеро после схода снега создало картину диалога природы и человека / © 王 汉冰
Каналы с водой образовали разноцветные фигуры в национальном природном заповеднике озера Айби в Синьцзяне, Китай / © 张波
Каналы с водой образовали разноцветные фигуры в национальном природном заповеднике озера Айби в Синьцзяне, Китай / © 张波
В самом сердце индийской деревни буйвол нашел способ борьбы с жарой / © AB Gusai
В самом сердце индийской деревни буйвол нашел способ борьбы с жарой / © AB Gusai
Рыбалка в устье реки Сюгулуань на востоке Тайваня / ©  tkaquest
Рыбалка в устье реки Сюгулуань на востоке Тайваня / ©  tkaquest
Скаты и косяк атлантической менхэдены недалеко от побережья Хэмптонс, Саутгемптон, Нью-Йорк, США / © Joanna Steidle
Скаты и косяк атлантической менхэдены недалеко от побережья Хэмптонс, Саутгемптон, Нью-Йорк, США / © Joanna Steidle
Морской леопард отдыхает на льдине / ©  Alexander Valchev
Морской леопард отдыхает на льдине / ©  Alexander Valchev
Рябь на воде / © YUnQqi苏运启
Рябь на воде / © YUnQqi苏运启
Горный хребет на юго-востоке Сицилии / © QB.Pixels
Горный хребет на юго-востоке Сицилии / © QB.Pixels
В ледяной воде / ©  Fadah
В ледяной воде / ©  Fadah
Пшеница, которую собирают в провинции Газиантеп в Турции / © Hanifi
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