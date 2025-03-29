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Инфографика: в каких странах больше всего доверяют СМИ

Международное агентство по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Edelman представило новый обзор. В нем оценили, насколько жители разных стран доверяют отечественным средствам массовой информации.

Инфографика: в каких странах люди больше всего доверяют СМИ / © visualcapitalist

Как показали данные, полученные на основе социологических опросов, жители крупнейших стран Азии, Китая, Индонезии и Индии сообщили о высоком уровне доверия к медиа. Это резко контрастирует с Японией и Южной Кореей, где общественность более скептически относится к собственным СМИ.

В Саудовской Аравии и ОАЭ наблюдались значительные изменения за последние пять лет: рост составил 15 и шесть процентных пунктов соответственно.

Япония, Германия и США за тот же период столкнулись со снижением на пять процентных пунктов и более. Напротив, Франция и ЮАР увидели рост доверия к массмедиа на пять процентных пунктов и более.

Россия больше не упоминается в отчете, но последние данные, за 2022 год, показали, что уровень доверия к местным СМИ составлял всего 29% — это ниже показателей всех государств, отраженных на инфографике.