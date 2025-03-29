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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Вчера, 15:04
Рейтинг: +612
Посты: 1510

Инфографика: в каких странах больше всего доверяют СМИ

Международное агентство по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Edelman представило новый обзор. В нем оценили, насколько жители разных стран доверяют отечественным средствам массовой информации.

Сообщество
# медиа
# СМИ
# статистика
Инфографика: в каких странах люди больше всего доверяют СМИ / © visualcapitalist
Инфографика: в каких странах люди больше всего доверяют СМИ / © visualcapitalist

Как показали данные, полученные на основе социологических опросов, жители крупнейших стран Азии, Китая, Индонезии и Индии сообщили о высоком уровне доверия к медиа. Это резко контрастирует с Японией и Южной Кореей, где общественность более скептически относится к собственным СМИ.

В Саудовской Аравии и ОАЭ наблюдались значительные изменения за последние пять лет: рост составил 15 и шесть процентных пунктов соответственно.

Япония, Германия и США за тот же период столкнулись со снижением на пять процентных пунктов и более. Напротив, Франция и ЮАР увидели рост доверия к массмедиа на пять процентных пунктов и более.

Россия больше не упоминается в отчете, но последние данные, за 2022 год, показали, что уровень доверия к местным СМИ составлял всего 29% — это ниже показателей всех государств, отраженных на инфографике.

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Комментарии

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3 Комментария
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
13 минут назад
-
0
+
Россия по ходу дела в минус ушла
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-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
16 часов назад
-
0
+
Покуда в СМИ говорящие головы говорят про хлопок газа или как якобы обломки сбитого дрона падают и уничтожают какую нибудь газовую подстанцию, отрабатывая большую политику сверху, доверие к ним будет не 29%, а 0,29.
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-
0
+
    Игорь Коняшов
    Игорь Коняшов
    11 часов назад
    -
    -1
    +
    Sam, Ну куда же тут без политически озабоченных альтернативно одаренных)) И ведь пробирку Пауэлла не помнят) Как не помнят и то, что в самолетах 11.09 не было ни одного гражданина ни Ирака, ни Афганистана...А были граждане Саудовской Аравии. Но щеки важно дуют и пальцы гнут))
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